フィッツロイ・ライオンズFC

「フィッツロイ・ライオンズ・サッカークラブは、オーストラリアでも唯一無二のサッカークラブ。本当にユニークなクラブだと自信を持って言えます」と、創設者のアブドゥルマリク・アブドゥラマンは語る。



唯一無二という言葉は、アブドゥル自身にも相応しい。エチオピア出身で、子どもの頃にメルボルンへ移住。サッカーを通して自分の文化とつながりを保ち、新しい居場所との共通点を見つけることができた。しかしわずか数年で、費用が支払えずサッカーを諦めなければならなかった。



「登録料が払えなかった。その時から『この問題を何とかしなければ』と自分に言い聞かせるようになったんだ」とアブドゥルは振り返る。



そんな考えを、実行に移すときが来た。2013年、アブドゥルはフィッツロイ・ライオンズを創設する。



「サッカーをするのに、お金がかかってはいけない。そんな強い思いがあった。だからフィッツロイ・ライオンズでは、地域の子どもたちが誰でもスポーツやサッカーを楽しめるようにしている。登録料など、プレーするための費用はまったく必要ない」とアブドゥルは話す。



創設から7年が経ったクラブは、子どもたちにサッカーに参加する機会を用意するだけでなく、地域の人々をつなぐ役割も果たしている。



「人々のつなぎ役は、見事に果たしていると思う。みんながクラブに集まり、互いにサッカーのプレーを学ぶ。ただ一緒に楽しんでいるだけじゃない。共通の土台を築こうとしているんだ」とアブドゥルは言った。