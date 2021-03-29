フィッツロイ・ライオンズFC

フィッツロイ・ライオンズ：みんなの力でできること
Community
アブドゥルマリク・アブドゥラマンは、17歳のときに決心した。あらゆるバックグラウンドの子どもたちに開かれたコミュニティを築きたい。そして生まれたのが、フィッツロイ・ライオンズ・クラブだ。
サッカーとスポーツには、コミュニティと世界を変える力がある。Nikeのシリーズ「From the Grounds Up（土台から変えていく）」では、信念にもとづいて行動する世界の人々を紹介する。
メルボルン中心部に暮らす子どもたちが、家計への負担なくスポーツに参加できる機会を用意したい。そう考えたアブドゥルマリクは、フィッツロイ・ライオンズ・サッカークラブを創設。子どもたちが無料でサッカーを楽しめるようにした。女の子も男の子も自由にスポーツが楽しめる世界は、Nikeも大切にする共通の目標。そこで2018年のシーズン開始からライオンズに協力し、資金面やトレーニングをサポートしながら、試合に必要な備品やスパイクの提供も続けている。
フィッツロイ・ライオンズとNikeにとって、思う存分にプレーできない現在の状況はひとつの試練だ。それでもスポーツは、みんなの団結から生まれる大きな可能性を世界に示すことができる。
2019年12月に、オーストラリアのメルボルンで撮影された「From the Grounds Up」の第2話をチェック。フィッツロイ・ライオンズ・サッカークラブの人々について紹介しよう。
「フィッツロイ・ライオンズ・サッカークラブは、オーストラリアでも唯一無二のサッカークラブ。本当にユニークなクラブだと自信を持って言えます」と、創設者のアブドゥルマリク・アブドゥラマンは語る。
唯一無二という言葉は、アブドゥル自身にも相応しい。エチオピア出身で、子どもの頃にメルボルンへ移住。サッカーを通して自分の文化とつながりを保ち、新しい居場所との共通点を見つけることができた。しかしわずか数年で、費用が支払えずサッカーを諦めなければならなかった。
「登録料が払えなかった。その時から『この問題を何とかしなければ』と自分に言い聞かせるようになったんだ」とアブドゥルは振り返る。
そんな考えを、実行に移すときが来た。2013年、アブドゥルはフィッツロイ・ライオンズを創設する。
「サッカーをするのに、お金がかかってはいけない。そんな強い思いがあった。だからフィッツロイ・ライオンズでは、地域の子どもたちが誰でもスポーツやサッカーを楽しめるようにしている。登録料など、プレーするための費用はまったく必要ない」とアブドゥルは話す。
創設から7年が経ったクラブは、子どもたちにサッカーに参加する機会を用意するだけでなく、地域の人々をつなぐ役割も果たしている。
「人々のつなぎ役は、見事に果たしていると思う。みんながクラブに集まり、互いにサッカーのプレーを学ぶ。ただ一緒に楽しんでいるだけじゃない。共通の土台を築こうとしているんだ」とアブドゥルは言った。
「別のチームでプレーしていた時は、私と友達だけがイスラム教徒の女の子だった。だから周りの目を気にすることが多くて。でもここでサッカーを始めてから、日を重ねるごとに居心地の良さを感じている。みんなもヒジャブをつけてサッカーをしているからね。古い風習を打ち破ったような気分」
ハナン
プレーヤー
「コーチはたくさんトレーニングをさせたがる。しかもキツいやつ。よく言うんだ。『楽になることはないぞ。どんどんハードになっていくからな。でも、それがプレーヤーとして、アスリートとして成長するための方法なんだ』って。あまりのキツさで諦めそうになると、お互いに励まし合う。チームメイトには感謝してるよ」
トゥジ
プレーヤー
このストーリーは2019年12月に取材したものです。