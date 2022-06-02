Nikeが提案する父の日のギフトアイデア7選

Nikeでは、キャップやソックスから上質なランニング用アパレルまで、お父さんのランニングスタイルを充実させる、あらゆる高性能Nike Dri-FITランニングギアを取り揃えている。 Nike Dri-FITソックスは、ランナーにとって画期的なアイテム。足にかく汗を逃がしてさらりとした着用感をキープするため、ランニング後の臭いを抑えてくれる。 もう1つの欠かせないアクセサリー、Nike Dri-FIT ランニングキャップは、速乾性がある通気設計かつ、日差しから保護してくれる。

Nike Dri-FITのランニングトップスやパンツもおすすめだ。 通気性に優れた長袖のインナーや、ポケットを備えた軽量のランニングパンツは、寒い日のランでもお父さんをサポートする。