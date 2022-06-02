Nikeが提案する父の日のギフトアイデア7選
購入ガイド
スポーツファンからスニーカーマニアまで、お父さんにおすすめのギフトアイデアを紹介しよう。
今年のプレゼント選びには、想像力をめいっぱい広げてみよう。 趣味の追求を応援するもよし、共通の趣味を通じて親子のきずなを深めるもよし。7つのおすすめギフトをご紹介。
1. ランニングに励むお父さんへのギフト：Nike Dri-FITのギア
Nikeでは、キャップやソックスから上質なランニング用アパレルまで、お父さんのランニングスタイルを充実させる、あらゆる高性能Nike Dri-FITランニングギアを取り揃えている。 Nike Dri-FITソックスは、ランナーにとって画期的なアイテム。足にかく汗を逃がしてさらりとした着用感をキープするため、ランニング後の臭いを抑えてくれる。 もう1つの欠かせないアクセサリー、Nike Dri-FIT ランニングキャップは、速乾性がある通気設計かつ、日差しから保護してくれる。
Nike Dri-FITのランニングトップスやパンツもおすすめだ。 通気性に優れた長袖のインナーや、ポケットを備えた軽量のランニングパンツは、寒い日のランでもお父さんをサポートする。
2. スポーツファンのお父さんへのギフト：Nikeファンギア
スポーツを熱心に応援する家庭やコミュニティで育ったのなら、新しいファンギアをプレゼントするのも一案かもしれない。 お父さんが好きな大学スポーツ、プロのチーム、あるいは特定のアスリートなどのファンであることをアピールするユニフォームやキャップ、Tシャツを探してみよう。 家族と過ごす特別な時間を大事にするお父さんなら、ファンギアと一緒に試合観戦チケットをプレゼントするというアイデアもおすすめだ。
3. スニーカーマニアのお父さんへのギフト：エア フォース 1シリーズ
クラシックなエア フォース 1は、スニーカーファンに喜ばれること間違いなしの一足。 もしまだ持っていないなら、どんなスタイルとも相性の良いホワイト一色のエア フォース 1を贈ろう。 あるいは、お父さんがこれまで履いたことのない、ユニークなカラーを組み合わせた一足で驚かせるのもいいかもしれない。 独自のギフトを贈りたいなら、Nike By Youでカスタマイズ可能なオプションをチェックしてみよう。
4. ジムに通うお父さんへのギフト：ホームワークアウト用器具
ジムに通うお父さんには、いつでもワークアウトができるように、自宅で使えるトレーニングアイテムを贈ろう。 メディシンボール、レジスタンスバンドのセット、プッシュアップグリップ、フォームローラーなど、さまざまな方法で使用できるワークアウト器具があれば、フィットネスの目標達成を自宅からサポートできる。
6. ゴルフ好きのお父さんへのギフト：新しいゴルフシャツ
ゴルフを楽しむお父さんには、次のラウンドに着て行ける、ゴルフポロや長袖のインナーをプレゼントしよう。 柔らかく、通気性に優れたNike Dri-FITテクノロジーを取り入れたアイテムがおすすめ。体から汗を逃がしながら、スイング時には体の自由自在な動きをサポートする。 ほかにも、長時間にわたる暑い日のラウンドで熱がこもりやすい首の後ろにメッシュ素材を配置したり、スイングの動きを妨げないよう肩の縫い目わずかに前方にずらしたりなど、多くのNikeゴルフシャツには、プレーへの集中力を維持するための工夫が施されている。
7. ガジェット好きのお父さんへのギフト：Apple Watch Nike
ガジェットに詳しく、運動のトラッキングや情報共有に関心のあるお父さんにおすすめなのが、最新のApple Watch Nike。 水深50ｍまでの耐水性能を備えたモデルなら、水中でも使用できる。 心臓の健康にも配慮し、不整脈や高心拍数、低心拍数の通知機能を備えたウォッチを贈ってサプライズしてみよう。 内蔵のコンパスや高度計で、ハイキングやトレイルランのトラッキングが可能。また、NikeモデルのApple Watchなら、Nike Run Clubアプリとシームレスに接続でき、Nikeのアスリートやコーチによる音声ガイドラン（またはウォーキング）を利用できる。
文：グレッグ・プレスト