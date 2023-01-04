本当に自分らしい生き方について、ファビアン・ドメネク（Nikeヨガインストラクター）にインタビュー

過去10年間で、米国のヨガ人口はほぼ3倍にまで増加した。だがファビアン・ドメネクは、この変化を当然のものと考えている。ヨガに出会ったのは、ロンドンでの忙しい日々。当時はファッション業界での成功を夢見ながら、フルタイムでサービス業をこなし、CrossFitコーチとしても活動していた。だがヨガや瞑想を実践し、世界中を広く旅したおかげで、自分を大事にする力や超然とした世界観を身につけた。ヨガとクロスフィットを教える立場から、メンタルヘルスの現実やスポーツのコミュニティ感覚と帰属意識について解き明かし、自身のヨガクラスで教えていることについても語る。司会はジャクリン・バイラー。