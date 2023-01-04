本当に自分らしい生き方について、ファビアン・ドメネク（Nikeヨガインストラクター）にインタビュー

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ポッドキャスト「TRAINED トレーニング最前線」：ファビアン・ドメネクと一緒に真の人間性を見つけよう
Coaching
ファビアン・ドメネク（Nikeヨガインストラクター）は、世界中でヨガの指導経験を持つ。これまでに学んだ内なる真実や、ヨガの正しい実践について聞いてみよう。
最終更新日：2023年1月4日
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「トレーニング最前線」は、最先端のフィットネス情報を紹介するポッドキャスト。
過去10年間で、米国のヨガ人口はほぼ3倍にまで増加した。だがファビアン・ドメネクは、この変化を当然のものと考えている。ヨガに出会ったのは、ロンドンでの忙しい日々。当時はファッション業界での成功を夢見ながら、フルタイムでサービス業をこなし、CrossFitコーチとしても活動していた。だがヨガや瞑想を実践し、世界中を広く旅したおかげで、自分を大事にする力や超然とした世界観を身につけた。ヨガとクロスフィットを教える立場から、メンタルヘルスの現実やスポーツのコミュニティ感覚と帰属意識について解き明かし、自身のヨガクラスで教えていることについても語る。司会はジャクリン・バイラー。
「私たちの生活に、ヨガは欠かせないものになっているのでしょう。冷静さを取り戻し、人として向上するのに必要なのです。周りに人はたくさんいるけれど、心を通わせられる相手はとても少ない。そんな時にも、ヨガで人間らしさを取り戻せると思うんです」
ファビアン・ドメネク
（Nikeヨガインストラクター、CrossFitコーチ）