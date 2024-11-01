公式：Nike Dunkのサイズ選びのヒント

スニーカーのトレンドは移り変わる。人気スタイルでも盛衰は激しい。だがスニーカーカルチャーで確かなことは、Nike Dunkが誰からも愛され続けているという事実だ。 万能なデザイン、クラシックなシルエット、豊かな歴史。定番のDunkは、スニーカーマニアやファッション愛好家の間で高い人気を博してきた。 バスケットボールシューズとして誕生し、スケートボーダーに愛用されるようになってからの数十年も、ストリートウェアのアイコンであり続けている。

そのシルエットとカラーのバランスによって、Dunkは時代を超えたカジュアルウェアの必需品となっている。 次に購入するDunkのカラーを決める前に、サイズ選びに関する詳しいアドバイスを以下でチェックしておこう。