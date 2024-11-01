公式：Nike Dunkのサイズ選びのヒント
購入ガイド
定番スニーカーを購入する前に、サイズ選びのアドバイスを紹介しよう。
スニーカーのトレンドは移り変わる。人気スタイルでも盛衰は激しい。だがスニーカーカルチャーで確かなことは、Nike Dunkが誰からも愛され続けているという事実だ。 万能なデザイン、クラシックなシルエット、豊かな歴史。定番のDunkは、スニーカーマニアやファッション愛好家の間で高い人気を博してきた。 バスケットボールシューズとして誕生し、スケートボーダーに愛用されるようになってからの数十年も、ストリートウェアのアイコンであり続けている。
そのシルエットとカラーのバランスによって、Dunkは時代を超えたカジュアルウェアの必需品となっている。 次に購入するDunkのカラーを決める前に、サイズ選びに関する詳しいアドバイスを以下でチェックしておこう。
Dunkのサイズに関するよくある質問
Nike Dunkは、表記にあるとおりのサイズだ。 だが以下に示すような場合は、通常のNikeシューズよりも大きめのサイズを選んだり、逆に小さめのサイズを選んだりした方がよい場合もある。
- 幅広の足：足の幅が広い人は、ゆとりを確保するためにワンサイズ上を選ぼう。
- タイトフィット：ぴったりフィットさせたい場合は、ワンサイズ下を選ぼう。
- ルーズフィット：ゆったりとしたフィット感がお好みなら、ワンサイズ上がおすすめ。
- 通常のシューレース：定番の結び方は、サイズどおりにフィットさせたい場合に最適。
- 緩めのシューレース：少し緩めに結ぶスタイルは、足を滑り込ませてすぐに出かけたい人に最適。 シューレースをいちいち結びたくない人は、シューズの中で足が動き過ぎないようにワンサイズ下のシューズをおすすめする。
Dunkのフィット感は？
Nike Dunkのフィット感は、おおむねサイズどおりだ。 だがクッショニング、個人の好み、足の形によって、履き心地は変わってくる。
内側にクッション性があるため、新品でも抜群に快適な履き心地を実感できる。 レザーのDunkは、新品の頃に少し硬く感じるかもしれない。だが時間の経過とともに柔らかくなり、足に馴染んでくる。何度も履くたびに、ちょうどいいフィット感と快適な履き心地が得られるようになるだろう。
自分に合ったNike Dunkのサイズの選び方は？
Nike Dunkはサイズどおりのフィット感。いつもサイズ10（メンズ：28cm、レディース：27cm）のNikeシューズを履いているなら、サイズ10（メンズ：28cm、レディース：27cm）のNike Dunkが最適。
シューレースのスタイル
定番の結び方で履くのなら、いつものサイズを選べばOK。きつすぎず快適なフィット感が得られる。 歩行中に、シューズが緩いと感じることもない。ただしシューレースをきつく締めすぎないようにしよう。
シューレースを締め付けないスタイルがお好みなら、ワンサイズ下を選ぼう。足とかかとの動きを最小限に抑えてフィットし、全体的な履き心地も快適になる。
文：ジェン・デン