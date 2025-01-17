サイクリングは膝に良い？

膝が痛いときはフィットネスバイクとアウトドアサイクリングのどちらが良い？

サイクリング初心者で、ワークアウト中に自分の膝の状態を確認したい場合は、フィットネスバイクが安全な選択肢となるだろう。 最大の利点は、 岩場やでこぼこした路面を乗り越える手間が省けること、とファタ・チャンは言い、さらに、屋内サイクリングでは想定通りの負荷を体にかけられると付け加える。 屋外では路面や天候が常に変化するからだ。



フィットネスバイクを使って屋内サイクリングを行うもう一つのメリットは、ワークアウトの時間と強度を完全にコントロールできることだと、ヒンソンは言う。 インドアバイクなら抵抗やワークアウトの種類をかなり簡単に調整できる。 痛みや時間の制約から予定よりも早くサイクリングを中断する必要が生じた場合でも、家から何マイルも離れた場所で立ち往生することはない。



とはいえ、屋外でのサイクリングができないというわけではない。ただ、ちょっとした計画が必要になるだろう。 「フィットネスバイクは、アウトドアサイクリングの体験に取って代わることはできません」とヒンソンは言う。 自分の身長にぴったりフィットし、最新のメンテナンスが施された自転車を所有している場合、「ルートをしっかり計画していけば、それは膝の痛みの問題を抱えるサイクリストであっても安全で楽しい体験になります」