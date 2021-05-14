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ポッドキャスト「トレーニング最前線」：チャンドラー・スミスが語る、あらゆる課題に挑むための方法

Coaching

クロスフィット界のスターアスリートが、自分自身と自分が取り組むスポーツを向上させるための方法について語る。

最終更新日：2021年5月14日
クロスフィットアスリートのチャンドラー・スミスが伝授する、目標を達成するためのメンタルトレーニング

「トレーニング最前線」は、ポッドキャストで最先端のフィットネス情報をご紹介。

自分自身に挑戦するための筋力、精神力、そしてクロスフィット界における平等を主張し、現状を変えていこうとする倫理観。クロスフィット界のスターアスリート、チャンドラー・スミスは、これらすべてを兼ね備えた人物のように見える。だからと言って、今年から「元米陸軍兵士」となった彼に、誰にでもあるような弱点がないというわけではない。今回の「トレーニング最前線」には、クロスフィットの最高ランク「黒帯」を取得しているアスリートとNikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティが登場し、シーズン8をスタートさせる。好きなジャンクフード、プレッシャーの中でも落ち着きを保つための秘訣、スポーツや人生における自分の可能性に気付くためのアドバイスをチャンドラーが紹介。

「現状に満足したら、そこで成長が止まってしまう。
だから、絶対に満足できないんだ」

チャンドラー・スミス

クロスフィットのアスリート、元米陸軍将校

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マインドセット、運動、食事、リカバリー、睡眠について質問がある場合、あるいはゲストやトピックについて提案があるときには、trained@nike.comまで。

公開日：2021年5月13日