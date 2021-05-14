クロスフィットアスリートのチャンドラー・スミスが伝授する、目標を達成するためのメンタルトレーニング

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ポッドキャスト「トレーニング最前線」：チャンドラー・スミスが語る、あらゆる課題に挑むための方法
Coaching
クロスフィット界のスターアスリートが、自分自身と自分が取り組むスポーツを向上させるための方法について語る。
最終更新日：2021年5月14日
「トレーニング最前線」は、ポッドキャストで最先端のフィットネス情報をご紹介。
自分自身に挑戦するための筋力、精神力、そしてクロスフィット界における平等を主張し、現状を変えていこうとする倫理観。クロスフィット界のスターアスリート、チャンドラー・スミスは、これらすべてを兼ね備えた人物のように見える。だからと言って、今年から「元米陸軍兵士」となった彼に、誰にでもあるような弱点がないというわけではない。今回の「トレーニング最前線」には、クロスフィットの最高ランク「黒帯」を取得しているアスリートとNikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティが登場し、シーズン8をスタートさせる。好きなジャンクフード、プレッシャーの中でも落ち着きを保つための秘訣、スポーツや人生における自分の可能性に気付くためのアドバイスをチャンドラーが紹介。