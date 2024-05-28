ナイキ コルテッツの歴史

Nikeの共同創設者で、伝説的な陸上競技のコーチでもあったビル・バウワーマン。彼のデザインの才能を形にした初めてのNikeランニングシューズがコルテッツだ。 アスリートが潜在能力を最大限に発揮し、ランニングをレベルアップさせるための方法をバウワーマンはいつも探っていた。 幾度もの試作を繰り返して完成したコルテッツは、ランニングシューズに革命を起こした。

1960年代後半に発売されたコルテッツのクッショニングは、米国の長距離ランナーにとって未知のレベルだった。 フルレングスのミッドソールに、アッパー直下のスポンジラバー層を重ねた初めてのランニングシューズだったからだ。 コルテッツはNikeランニングシューズのベストセラーとなっただけでなく、その新しいクッショニングの組み合わせが業界の標準になった。優れた足裏のクッショニングで衝撃を吸収し、スポーツシューズの歴史を変えたのだ。