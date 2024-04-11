今すぐ役立つバイカーショートパンツの着こなしアイデア5選

ワークアウトの必需品は、ジムやサイクリングロードでしか使えないわけではない。 アスレジャーは、カフェでアイスコーヒーを飲んだり、友人と映画を観たりと、さまざまな外出に対応できるようデザインされた、キュートで機能的なファッション。 ここでバイカーショートパンツの出番だ。 バイカーショートパンツにマッチするトップスとスニーカーを合わせれば、軽やかで体にフィットしたスタイルが作れる。 では、バイカーショートパンツのスタイリングの正解は？ 答えは、「場合による」だ。

例えば、シンプルにするのか、それとも存在感をアピールするのかでも変わってくる。 Nikeのバイカーショートパンツなら、ブラックやトープなどの洗練されたニュートラルカラーから、ルビーレッドやミントグリーンなどの鮮やかなカラーまで、幅広いカラーバリエーションが揃っている。 また、ショートパンツに何を合わせるかによっても、コーディネート全体のトーンが変わる。 バイカーショートパンツにクロップ丈のスポーツブラやオーバーサイズのスウェットシャツを合わせれば、リラックスした着こなしに。 あるいは、パーティー用のトップスやブレザーを羽織れば、快適でありながらぴったりしたボトムスをドレッシーにアレンジできる。大人っぽいコーデや大胆な印象を引き立たせる方法はたくさんあるのだ。

また、プラスサイズのバイクショートパンツのスタイリングも、プチサイズや米国標準サイズのショートパンツのスタイリングと変わらない。 ショートパンツが快適に履けるならOKだ。試着の際には軽くしゃがんだりひねったりして、丸まったり、まくれたりしないか確認しよう。

このページでは、街歩きに出かけるときでも、お気に入りのワークアウトクラスに参加するときでもサポート感のある、バイクショートパンツにスポットを当てた5つの着こなしアイデアを紹介する。