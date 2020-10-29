新しい習慣を作る小さな一歩

毎日のルーチンに、前向きな変化を加えたい。そんな人々の願いを叶えるため、私は健康的な新しい習慣が継続できる方法を独自に考案した。名付けて「Tiny Habits（小さな習慣）」である。

この方法を考案したのは、まず私自身が多くの新しい習慣を身に付けて、健康的な生活を送りたかったから。スタンフォード大学の行動科学者として、テクノロジー製品の研究に携わりながら、確信を深めたのは「小さな変化で行動が大きく変わる」という真実だった。

新しいエクササイズや、食事や、リカバリーの習慣をルーチンに取り込んで継続させたい。数ヶ月間にわたって、その方法を模索したことがある。研究を進めるうち、生活をあっさりと変えられる法則があることに気付いた。その法則が他の人にも有効かどうか確かめてみたくなったのである。