Nikeおすすめのガールズスウェットパンツ

定番のジョガーシルエットのナイキ スポーツウェア クラブ フリース パンツは、万能で快適。 このコレクションでは、外側が滑らかで柔らかな肌触りのフレンチテリー素材を使用したスタイルが複数あるが、 どのパンツも主な素材はコットンで、伸縮性のあるウエストバンド、リブ仕様の裾、ポケットを装備している。

また、ブラック、グレー、サンドといったニュートラルカラーのほか、ソフトピンク、くすんだ風合いのラスト（赤茶色）など、複数のカラーオプションを用意。 さらに、活発なキッズをサポートする高い伸縮性を備え、快適にフィットするよう設計されている。

ベビー向けのスウェットパンツを探しているなら、ナイキ スポーツウェア プレイリスト フリース ジョガーがおすすめ。暖かいフリース素材を使用し、2～7歳のキッズ向けにデザインされている。 伸縮性のあるドローストリング付きのウエストバンドを備えた、ややゆったりめのフィット感。キッズの成長に合わせて調整でき、動きを妨げない設計だ。 ナイキ アイコン フリース パーカーと合わせてコーディネートを楽しもう。