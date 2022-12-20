Nikeおすすめのガールズスウェットパンツ
購入ガイド
Nikeおすすめのスウェットパンツを履いて、お出かけ、学校、スポーツの時間を楽しもう。
ガールズスウェットパンツを購入するときは、快適でキッズの生き生きとしたスタイルにふさわしいものを選ぶのがポイント。 ガールズスウェットパンツは、学校やスポーツ、お出かけを楽しむキッズの動きをサポートするデザインで、暖かく快適な状態をキープしてくれる。 フリースパンツやジョガーパンツなど、Nikeおすすめのガールズスウェットパンツをチェックしよう。
Nikeおすすめのガールズスウェットパンツ
1. ナイキ スポーツウェア クラブ フリース パンツ
定番のジョガーシルエットのナイキ スポーツウェア クラブ フリース パンツは、万能で快適。 このコレクションでは、外側が滑らかで柔らかな肌触りのフレンチテリー素材を使用したスタイルが複数あるが、 どのパンツも主な素材はコットンで、伸縮性のあるウエストバンド、リブ仕様の裾、ポケットを装備している。
また、ブラック、グレー、サンドといったニュートラルカラーのほか、ソフトピンク、くすんだ風合いのラスト（赤茶色）など、複数のカラーオプションを用意。 さらに、活発なキッズをサポートする高い伸縮性を備え、快適にフィットするよう設計されている。
ベビー向けのスウェットパンツを探しているなら、ナイキ スポーツウェア プレイリスト フリース ジョガーがおすすめ。暖かいフリース素材を使用し、2～7歳のキッズ向けにデザインされている。 伸縮性のあるドローストリング付きのウエストバンドを備えた、ややゆったりめのフィット感。キッズの成長に合わせて調整でき、動きを妨げない設計だ。 ナイキ アイコン フリース パーカーと合わせてコーディネートを楽しもう。
2. ナイキ スポーツウェアのトラックスーツ
ナイキ スポーツウェア ジュニア ハイウエスト トラックスーツは、シャープな印象で機能性も備えた一着。遊ぶときも宿題をするときも活躍するセットアイテムだ。 ブラック、ライトスモークグレー、キャニオンラストのカラー展開で、ハイウエストデザインがビンテージ感を醸し出す一方、 短め丈のジップアップジャケットや、袖と脚部に配したNikeロゴのトリミングが現代的なスタイルを演出。 ポリエステルニット素材を使用しているので、暖かく快適な状態が持続する。
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3. Nike ACGのキッズパンツ
自然の中での遊びや探索をサポートするようデザインされたキッズ向けNike ACGコレクションは、スウェットパンツのようなアイテムのほか、レギンスやオーバーオールなど、複数のスタイルを取り揃えている。 ポーラーテックフリース素材が柔らかな肌触りと抜群の暖かさを発揮。 ゆったりとしたスタイルなので、練習前にショートパンツの上に重ねて着用できる。 また、体温を保つ機能を発揮するNike Therma-FITテクノロジーを搭載し、凍えるような寒さの日も暖かい状態が持続する。
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文：ジェシー・クイン