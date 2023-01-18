Nikeおすすめのウィメンズパファーコート

ゆったりとしたボックス型シルエットから、軽量で体にぴったりフィットするスタイルまで幅広く揃うNikeのダウン入りウィメンズパファーコートは、軽さを損なわずに保温性を発揮。

ダウンの断熱素材とNike Therma-FITテクノロジーという2つの重要な機能が体の熱をしっかり閉じ込める。 もちろん防風・防水性能も備えている。 今回のコレクションには、厚手のジャケットの下に着用できる薄型のモデルもあり、上着を脱ぐときも安心だ。

その他、主な特長として、伸縮性に優れた内側の裾、サーマルフリースを裏地に使用したジッパー付きポケット（手の保温と小物の収納に便利）、カバー範囲を拡大するサムホールなどが挙げられる。