Nikeおすすめのウィメンズパファーコート
購入ガイド
多彩な機能を備えたジャケットに身を包んで、寒い日もアクティブに楽しもう。
寒さが厳しくても計画どおりアクティブに過ごしたいなら、パファーコートは欠かせない。
Nikeのパファーコートは断熱性に優れた快適な着心地で、しかも自由に体を動かせる。 機能性の高いデザインで、さまざまな天候に対応。 また、デザインも豊富に揃っているので、アクティビティに合わせて好みのものを選ぶことが可能だ。 ハイキングに出かけるときも、車から降りて家に駆け込むときも役に立つ、Nikeおすすめのウィメンズパファーコートをチェックしよう。
おすすめのダウン入りパファーコート
ゆったりとしたボックス型シルエットから、軽量で体にぴったりフィットするスタイルまで幅広く揃うNikeのダウン入りウィメンズパファーコートは、軽さを損なわずに保温性を発揮。
ダウンの断熱素材とNike Therma-FITテクノロジーという2つの重要な機能が体の熱をしっかり閉じ込める。 もちろん防風・防水性能も備えている。 今回のコレクションには、厚手のジャケットの下に着用できる薄型のモデルもあり、上着を脱ぐときも安心だ。
その他、主な特長として、伸縮性に優れた内側の裾、サーマルフリースを裏地に使用したジッパー付きポケット（手の保温と小物の収納に便利）、カバー範囲を拡大するサムホールなどが挙げられる。
おすすめの合成素材中わた入りパファーコート
Nikeのウィメンズパファーコートには、PrimaLoft ThermoPlumeを使用したモデルもある。この合成素材の中わたは防水仕様の断熱素材で、ダウンのような保温性、圧縮性、厚みを提供する。
Therma-FITテクノロジーも搭載し、すっきりとしたフィット感を実現しながら悪天候では体を保護してくれる。 心地よさを追求したいなら厚手のフリース素材を使用したアイテムがおすすめ。抜群に柔らかい肌触りで、暖かく軽やかな着心地だ。 さらに、このジャケットはサステナビリティも重視しており、各モデルにリサイクルポリエステル繊維が50％以上使用されている。 ほかにも、物を出し入れしやすいポケットや、調節可能なフードなどが特長だ。
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おすすめのパファーパーカー
合成素材の中わた、または断熱性をもつダウン入りでふわふわしパファースタイルのパーカーは、フードから裾まで保温性を発揮。 一部のモデルではNike Storm-FIT ADV防水テクノロジーを搭載し、超極細繊維のマイクロファイバーポリエステルと通気性の高いラミネートを使用。風、雨、雪をブロックしながら体温をキープする。 滑らかな裏地を施し、体の動きを妨げない快適な着心地を実現。
また、ゆったりとしたシルエットも、体にぴったりフィットするデザインも用意されているので、好みのスタイルが見つかるはずだ。 ダブルジッパー、フリースの裏地付きポケット、裾の内側の伸縮素材など、ほかにも役立つ機能を装備している。
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雪や雨の日におすすめのパファーコート
耐候性に優れたNike Therma-FIT Repel素材と断熱素材を使用したウィメンズパファーコートなら、悪天候でも体を守ってくれる。 調節可能なドローストリング、フリース素材の袖口、ジッパー付きポケット、伸縮性のある裾のバンドなど多彩な特徴を備えた、雨（や雪）の日にも頼りになる定番アイテムだ。
文：フェイス・ブラー