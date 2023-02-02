Nikeおすすめのメンズパファーコート
購入ガイド
ふっくらとしたシルエットの断熱性に優れたメンズジャケットで、冬の寒い時期を暖かく過ごそう。
夏のショートパンツと同じく、パファーコートは冬のコーディネートの必須アイテムだ。 トレイルを越えるときや、店までの道のりが長い立体駐車場を歩くとき、あるいは職場からジムへと移動するときなどに体を暖かくキープしてくれる快適なパファーコートは、気温が下がる時期に頼れる味方になる。
しかし、自分に合うパファーコートがわからない場合は このガイドをチェックしよう。Nikeおすすめのメンズパファーコートを、対応するアクティビティや冒険ごとに分類して紹介する。
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Nikeおすすめのメンズパファーコート
1. ウィンタースポーツにおすすめ：Nike Storm-FIT仕様のパファーコート
ウィンタースポーツ愛好家ならわかるだろうが、雪が降り始めると、何をおいてもスキー、スノーボード、スノーシューに出かけたくなるものだ。 雪の中でも運動を100％楽しむには、断熱性に優れ、冬の気候に対応するアウターで装備するのが最善策。 そこで、上半身を保護するのにおすすめなのが、Nike Storm-FITテクノロジーを搭載したパファーコートだ。
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マイクロファイバーポリエステルとラミネートを組み合わせたNike Storm-FIT素材が、水分や風をブロックする。 Nike Storm-FIT仕様のジャケットに身を包めば、雪、みぞれ、解けかけの雪やぬかるみなどで、体が濡れたり冷えたりするのを防げる。
ナイキ スポーツウェア Storm-FIT ウィンドランナー メンズ PRIMALOFT® ジャケットは、保護機能を持つStorm-FITテクノロジーを搭載。また、ダウンに代わり体温を閉じ込める断熱素材のPRIMALOFT® Thermoplumeを充填している。
2. 普段使いにおすすめ：Nike Therma-FIT仕様のパファーコート
近所のスーパーやコーヒースタンドまで行くときにさっと羽織れるパファーコートをお探しなら、 Nike Therma-FITテクノロジーを搭載したNike厳選のパファーコートをチェックしよう。
両面起毛加工のマイクロファイバーフリース素材であるNike Therma-FITは、熱が体の外に逃げるヒートロスを抑え、エネルギーを保って暖かさをキープする。 Nike Therma-FIT素材は、かさばりや重さを加えることなく、保温性を発揮する。着ぶくれせずに、暖かく快適な状態をキープできるのだ。
Nike Therma-FIT仕様のパファーコートで自分にぴったりのものを見つけるには、自分らしいスタイルを意識すること。 スナップボタンと襟が特徴的なナイキ スポーツウェア Therma-FIT オーセンティック メンズ 断熱 コーチ ジャケットは、カジュアルなストリートコーデにぴったり。
一方、定番のパファースタイルをお探しの場合は、前にジッパー、後ろにフードを備えたナイキ スポーツウェア Therma-FIT ウィンドランナー メンズ 断熱 フード付き カモ ジャケットがおすすめだ。
3. アウトドアの冒険におすすめ：Nike Therma-FIT ADV仕様のパファーコート
トレイルランニング、ハイキング、キャンプをはじめとし、あらゆるアウトドアの冒険に最適なのが、Nike Therma-FIT ADVテクノロジーを搭載したパファージャケットだ。
Therma-FIT ADV素材は、Therma-FITテクノロジーをバージョンアップして作られた素材。この素材を使用することで、撥水性や保温性がさらに進化したギアが生み出されている。 Nike Fit ADVは、アスリートから得た詳細な知見、スポーツ科学分野の研究、ボディマッピングの技術、革新的なデザインを活用することにより、特定のスポーツや運動、ライフスタイルにおけるニーズに対応している。
ランナーにとって最も快適なのは、とてもスリムにフィットするナイキ Therma-FIT ADV レペル メンズ ダウンフィル ランニングジャケットだろう。体を包み込むようにしっかりフィットするが、腕の自由な動きを妨げない。
ハイカーをはじめ、腕の可動性にあまり重きを置かないアウトドアスポーツを楽しむ人には、ナイキ Terma-FIT ADV ACG "Lunar Lake" パファー ジャケットが最適だ。断熱素材が暖かさを閉じ込めつつ湿気を逃がしてくれる。
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文：ガブリエル・カッセル