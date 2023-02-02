Nikeおすすめのメンズパファーコート

ウィンタースポーツ愛好家ならわかるだろうが、雪が降り始めると、何をおいてもスキー、スノーボード、スノーシューに出かけたくなるものだ。 雪の中でも運動を100％楽しむには、断熱性に優れ、冬の気候に対応するアウターで装備するのが最善策。 そこで、上半身を保護するのにおすすめなのが、Nike Storm-FITテクノロジーを搭載したパファーコートだ。

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マイクロファイバーポリエステルとラミネートを組み合わせたNike Storm-FIT素材が、水分や風をブロックする。 Nike Storm-FIT仕様のジャケットに身を包めば、雪、みぞれ、解けかけの雪やぬかるみなどで、体が濡れたり冷えたりするのを防げる。

ナイキ スポーツウェア Storm-FIT ウィンドランナー メンズ PRIMALOFT® ジャケットは、保護機能を持つStorm-FITテクノロジーを搭載。また、ダウンに代わり体温を閉じ込める断熱素材のPRIMALOFT® Thermoplumeを充填している。