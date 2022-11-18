Nikeおすすめのメンズ用ポロシャツ
購入ガイド
ゴルフ場に行くときも、通勤するときも、夜の街に出かけるときも、Nikeのポロシャツは襟付きシャツが必要なあらゆるシーンに対応する。
ファッションを楽しみたいときに：ナイキ ライフスタイル ポロ
大胆なフローラル柄のプリントから、明るいカラー、洗練されたミニマルなデザインまで、ナイキ ライフスタイル ポロは快適さを損なうことなくスタイルを追求。 ゆったりとしたフィット感で、汗を逃がすNike Dri-FITテクノロジーを搭載している。
コットンとポリエステルの混紡素材を使用しているため、襟の端が丸まらず、毛玉もできず、型崩れもしない。 適切に洗濯すれば、何度洗っても新品同様のスタイルが持続する。
ゴルフコース向け：ナイキ ゴルフポロ
このゴルフポロのコレクションには、クラシックな色合いをはじめとする豊富なカラーバリエーションが揃っている。 スリムフィット、ロングスリーブ、ゆったりとした構造などシルエットも多彩だ。 ナイキ ゴルフポロはDri-FITテクノロジーを搭載しているため、18番ホールを終えた後もさらりとした快適な着心地が続く。
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テニスコート向け：ナイキ テニスポロ
ナイキ テニスポロは、スイング、サーブ、ボレーなどの動きでも素材がたるんだり縫い目が突っ張ったりすることのない袖のデザインが特徴。 前屈みになってボールを拾うときも、ロブショットに腕を伸ばすときも、やや伸縮性のある素材が体の動きに合わせて伸びる。
Dri-FITテクノロジーにより、長いセットの終盤でも涼しくさらりとした状態が持続。 人目を引くソリッドカラーや、袖に控えめなストライプをあしらったデザインも選べる。 胸に刺繍された雄牛のロゴで、闘志あふれるラファエル・ナダルの大胆なスタイルも演出できる。
（関連記事：コーチが解説する、テニスが上手くなるドリル練習）
テニスコート向け：ナイキ テニスポロ
ナイキ テニスポロは、スイング、サーブ、ボレーなどの動きでも素材がたるんだり縫い目が突っ張ったりすることのない袖のデザインが特徴。 前屈みになってボールを拾うときも、ロブショットに腕を伸ばすときも、やや伸縮性のある素材が体の動きに合わせて伸びる。
Dri-FITテクノロジーにより、長いセットの終盤でも涼しくさらりとした状態が持続。 人目を引くソリッドカラーや、袖に控えめなストライプをあしらったデザインも選べる。 胸に刺繍された雄牛のロゴで、闘志あふれるラファエル・ナダルの大胆なスタイルも演出できる。
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文：グレッグ・プレスト