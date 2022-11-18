Nikeおすすめのメンズ用ポロシャツ

大胆なフローラル柄のプリントから、明るいカラー、洗練されたミニマルなデザインまで、ナイキ ライフスタイル ポロは快適さを損なうことなくスタイルを追求。 ゆったりとしたフィット感で、汗を逃がすNike Dri-FITテクノロジーを搭載している。

コットンとポリエステルの混紡素材を使用しているため、襟の端が丸まらず、毛玉もできず、型崩れもしない。 適切に洗濯すれば、何度洗っても新品同様のスタイルが持続する。