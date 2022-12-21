キッズが心地よく過ごせるNikeフリースジャケット
購入ガイド
Nikeのキッズ用フリースジャケットには、保温性を高めるテクノロジーと抜群に柔らかい素材を使用。機能的で耐久性があり、快適な着心地を提供する。
Nikeおすすめのキッズ用フリースジャケットは、学校やスポーツの練習で、また自宅で過ごすときも暖かさをキープしてくれる。 Nikeのフリースジャケットには、保温性を高めるテクノロジーと抜群に柔らかい素材を使用。機能的で耐久性に優れているので、何シーズンも着られる。
スポーツスタイルのジップアップから快適なトレーナーまで、3～15歳のキッズにぴったりのフリースジャケットをチェックしよう。
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キッズにおすすめのNikeフリースジャケット
1.Nike ACGフリースジャケット
All Conditions Gear（あらゆる状況に対応するギア：別名AGC）は、屋外での遊びのためにつくられたコレクション。 ACGのフリースジャケットはNike Therma-FITテクノロジーを採用。体温の調節を助ける機能により、遊び場やキャンプ場、トレイルで、体を冷やすことなく、跳んだり走ったりして遊べる。
また、十分な収納力のポケットと使いやすいジッパーを備え、機能性を高めている。 肘などの摩耗しやすい部分にはリップストップ素材を配置し、耐久性を強化。 着心地が快適で便利なうえ、ストリートウェアのトレンドも取り入れたこのフリースジャケットは、学校でも活躍する。
2.Nike Sportswearフリースジャケット
カジュアルでスポーティーなデザインのNike Sportswearコレクションのフリースジャケットは、サッカーの練習、ダンス教室、学校の休み時間に最適。
ゆったりフィットするスタイルで、ふわふわのフリースの裏地が付いている。 心地よいClub Fleeceは普段着にぴったり。Tech Fleeceは速乾性があり、運動により体温が上昇したときに効果を発揮する。 定番のスウッシュロゴは流行に左右されないデザインなので、何年も着られる。
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3.Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleeceはとにかく快適。 柔らかな肌触りの、軽量で暖かなニット素材だ。 また、通気性と速乾性に優れているため、汗をかくアクティビティやスポーツにぴったり。
さらに、Tech Fleeceのジャケットは、かさばらないので重ね着に最適。 空気が冷たく肌寒い日はアウターとして羽織り、凍えるような寒さの日には厚手のコートの下に着用できる。 このジップアップパーカーには、小物収納用のポケットを胸や腕に配置したスタイルもあれば、カンガルースタイルのフロントポケットを備えたシンプルなデザインのものもある。
4.Nike Therma-FIT
Nike Therma-FITを使ったフリースジャケットがあれば、寒い日も屋外で元気に遊べる。 この高度なテクノロジーは、寒い気候でのアクティビティに対応するよう特別に開発。低温環境下で湿気を防ぎながら、暖かさを保ち、体温を調節する。
キャンプ場やサッカー場で、また登下校時にも活躍するフリースジャケットだ。 キッズがずっと暖かく過ごせるよう、ジップアップやパーカーなどのスタイルから選ぼう。
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文：ハンナ・シングルトン