ランニングにおすすめのナイキヘッドバンド

ランニングにおすすめのNikeのヘッドバンド
スタイリングのヒント
軽くて速乾性に優れたNikeのヘッドバンドは、ランニング中の不快感を最小限に抑えてくれる。
ランニングギアに投資するなら、高品質なランニングヘッドバンドが比較的低価格で、賢い買い物になるだろう。 ランニング用のヘッドバンドがあれば、髪や汗が顔にかかったり、目に入ったりするのを防止でき、気が散ることなく走行距離を伸ばせる。
ここでは、理想的なランニング用ヘッドバンドを選ぶポイントを解説するとともに、Nikeおすすめのランニング用ヘッドバンドを紹介しよう。
理想的なNikeのランニングヘッドバンドとは？
Nikeのヘッドバンドは、あらゆるスポーツやアクティビティに取り組むアスリートをサポートするデザインに作られている。つまり、汗をかき続ける運動に対応するということだ。
ランニングに最適なのは、速乾素材を使用したヘッドバンド。顔から汗を素早く蒸発させ、目に入るのを防いでくれる。 さらに、頭に快適にフィットするデザインなので、頭痛を引き起こしたり、ランニング中にずり落ちたりすることもない。
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1.汗が流れるのを防ぐランニングヘッドバンド：ナイキ フューリー ヘッドバンド
ランニング中にとりわけ汗をかきそうだと思うときは、ナイキ フューリー ヘッドバンドがおすすめ。 太く伸縮性があるデザインで、汗が額に流れ落ちたり、目に入ったりするのを防ぐだけでなく、 Nike Dri-FITテクノロジーが肌から汗を逃がし、素早く蒸発させてくれる。
2.髪が顔にかかるのを防ぐ軽量のランニングヘッドバンド：ナイキ スキニー ヘアバンド（8本セット）
ロングヘアのアスリートには、髪が顔にかかるのを防ぐナイキ スキニー ヘアバンドがおすすめ。 複数のカラーがセットになったこのヘアバンドは、細くて軽いため、かさばらないのが特徴だ。 また、耐久性と伸縮性に優れた小さなシリコン製のグリップが、ずれを防止する。
3.滑り止め効果の高いランニングヘッドバンド：ナイキ ヘッドバンド（6本パック）
ナイキ スキニー ヘアバンドより少し太い、定番のナイキ ヘッドバンドはランナーにぴったりだ。伸縮性に優れたゴムバンド、ずれを防ぐシリコン製のグリップ、少し幅広のデザインが特長で、心地よくしっかりと頭にフィットする。
4.キッズに最適なランニングヘッドバンド：ナイキ スウッシュ ジュニア ヘッドバンド（6本パック）
ナイキ スウッシュ ジュニア ヘッドバンドは、さまざまなアクティビティで走り回るキッズに最適だ。 カラフルに彩られ、どれも伸縮性のある素材にテクスチャード加工が施されており、しっかりと固定するシリコン製のグリップを備えている。 また、このヘッドバンドは手洗いでき、汚れを落とすのも簡単だ。
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5.フィット感をカスタマイズできるランニングヘッドバンド：ナイキ Dri-FIT ヘッド タイ
ナイキ Dri-FIT ヘッド タイは、他の多くのNikeランニングヘッドバンドと同様に速乾性を発揮するNike Dri-FITテクノロジーを採用しているだけではなく、結び目を調節できるデザインで、フィット感をカスタマイズできる。 他のヘッドバンドのフィット感に満足できないときは、このモデルを試してフィット感を調節してみるといいだろう。
6.快適に着用できるランニングヘッドバンド：ナイキ テクスチャード ツイスト ノット ヘッドバンド
ユニークなスタイルと快適な着用感のヘッドバンドを探しているなら、ナイキ テクスチャード ツイスト ノット ヘッドバンドを試してみよう。 このヘッドバンドは、前面でねじった結び目が額の真上で快適にフィットする。 柔らかく、通気性に優れた混紡素材を使用しているため、長距離ランからワークアウト後のリカバリーまで、ずっと着けたまま過ごせる。
文：ジュリア・サリバン（A.C.E.認定パーソナルトレーナー）