Nikeおすすめのキッズ用ゴルフウェア

ミニゴルフを卒業し、ゴルフ練習場やゴルフコースにデビューしようとしているキッズには、適切なギアが必要。 例外もあるが、多くのゴルフコースにドレスコードがあり、襟付きのシャツとスラックスまたはスカートの着用が求められる。 ゴルフコースに出かける前に、ドレスコードが定められていないか確認しておこう。

Nikeがおすすめするキッズ向けゴルフウェアは、ほとんどのゴルフコースのドレスコードを満たすデザインで、快適な着用感やサポート性も重視している。 ここではゴルフに欠かせないキッズ向けの6つのアイテムを紹介。これらのアイテムを装備すれば、キッズがゴルフをもっと楽しめるようになるはずだ。

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