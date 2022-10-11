Nikeおすすめのキッズ用ゴルフウェア
購入ガイド
キッズにおすすめのNikeゴルフウェアをチェック。一日中グリーンで快適にプレーできる服装を整えよう。
ミニゴルフを卒業し、ゴルフ練習場やゴルフコースにデビューしようとしているキッズには、適切なギアが必要。 例外もあるが、多くのゴルフコースにドレスコードがあり、襟付きのシャツとスラックスまたはスカートの着用が求められる。 ゴルフコースに出かける前に、ドレスコードが定められていないか確認しておこう。
Nikeがおすすめするキッズ向けゴルフウェアは、ほとんどのゴルフコースのドレスコードを満たすデザインで、快適な着用感やサポート性も重視している。 ここではゴルフに欠かせないキッズ向けの6つのアイテムを紹介。これらのアイテムを装備すれば、キッズがゴルフをもっと楽しめるようになるはずだ。
（関連記事：初心者のためのNikeゴルフギア必需品ベスト10）
Nikeおすすめのキッズ用ゴルフウェア
1.NikeのゴルフトップスとゴルフTシャツ
リサイクルポリエステルを100％使用することで持続可能性に配慮したポロシャツから長袖トレーナーまで、Nikeではキッズが快適に次々とコースを制覇できるための豊富なオプションを取り揃えている。
キッズ向けのクラシックなNikeゴルフシャツは、軽量で通気性に優れたNike Dri-FIT素材を使用。肌から汗を逃がしてくれる。 また、伸縮性の高い素材を使用しているため、ショットを構えたり、スイングの練習をしたりするときに動きやすい。
ヒント：一般的にゴルファーは、パンツ、ショートパンツ、スカートにシャツの裾を入れるスタイルが推奨される。
2.Nikeのゴルフボトムス
Nikeのキッズ向けゴルフボトムスは、ゴルフコースの標準的なドレスコードに適合するデザイン。さらに、快適にプレーするための機能を備え、試合でのニーズにも対応する。
たとえば、ナイキ クラブ スカートは、縫い目がフラットで滑らかな肌触りのインナーショートパンツを装備。前面には縫い目がないのでスカートがまくれ上がりにくい。 また、インナーショートパンツの片側に薄型のポケットを配置。必需品の収納に便利だ。 軽くて風通しの良い素材が自由な動きをサポートし、Nike Dri-FITテクノロジーが汗を逃がす機能を発揮する。
パンツの方を好むキッズには、性能重視の速乾素材を使用したスラックスやひざ丈のゴルフショートパンツがおすすめだ。
3.Nikeのゴルフベルト
ベルトがあれば、キッズのゴルフコーディネートにスタイリッシュさと機能性をプラスできる。 キッズ向けのナイキ エッセンシャル ゴルフベルトは、伸縮性が高く、スタイルに合わせられるリバーシブルデザイン。 トラディショナルなスタイルがお好みなら、つや消しガンメタルのバックルが付いたリバーシブルデザインのゴルフベルトをチェックしよう。
4.Nikeのゴルフグローブ
グリップ性と保護性能に優れた上質なゴルフグローブがあれば、キッズは最高のスイングを繰り出せる。 手のひらにレザー、手の甲に通気孔を設けた素材を使用したNikeのゴルフグローブは、柔軟性と耐久性に優れ、蒸れを防いでくれる。
（関連記事：自分に合ったゴルフグローブの見分け方）
5.Nikeのゴルフキャップ
日差しをブロックしてくれるキャップは、ゴルフコーディネートの定番アイテム。 Nikeのゴルフキャップは、通気性を強化する刺繍アイレットや、一日中涼しくさらりとした状態をキープしてくれる速乾性の高いポリエステル素材といった機能を備えている。 さらに、調節可能なデザインなので、何年にもわたって使用できる。
6.Nikeのゴルフシューズ
ゴルフに行くと、たくさん歩くことになる。ゴルフカートを使わないゴルファーならなおさらだ。 キッズ向けのゴルフシューズを購入する際にチェックしたいのは、柔らかく軽いクッショニング、通気性に優れたアッパー、足裏のトラクション、プルタブなどの着脱を助けるデザイン要素といった機能だ。
ナイキ ローシ G ジュニア ゴルフシューズは、シンプルで現代的なスタイル。アウトソールにはグリップを発揮するトラクションを配置している。 軽量のミッドソールがクッション性を発揮し、一日中快適な履き心地を提供。メッシュのアッパーは通気性に優れ、足をしっかり固定する。 また、シュータンは伸縮性のあるマチ付きで、コース歩行中に小石などの侵入を防いでくれる。 このゴルフシューズは20～25cmのユースサイズが用意されている。
文：ハンナ・シングルトン