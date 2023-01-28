Nikeおすすめのガールズ向けアスレチックウェア

Nikeのガールズ向けスポーツウェアは、若きアスリートやアウトドアでの冒険が好きな女子たちが最高の気分を味わえるよう、さまざまな機能を搭載。速乾テクノロジーが汗の蓄積を防ぎ、通気性に優れた生地が激しいプレー中にも体を涼しく保つ。さらに、スタイルも豊富で、遊び場から教室まで幅広く使えるデザインが揃っている。

7歳から15歳までのガールズ向けショートパンツ、スポーツブラ、Tシャツ、パーカーなど、Nikeが自信を持っておすすめするスポーツウェアをご紹介。