Nikeおすすめのガールズ向けアスレチックウェア

Nikeおすすめのガールズ向けアクティブウェア
購入ガイド
高性能のスポーツギアから屋外で遊ぶときに重宝する抜群に暖かいアイテムまで、ガールズに人気のアクティブウェアをチェックしよう。
Nikeのガールズ向けスポーツウェアは、若きアスリートやアウトドアでの冒険が好きな女子たちが最高の気分を味わえるよう、さまざまな機能を搭載。速乾テクノロジーが汗の蓄積を防ぎ、通気性に優れた生地が激しいプレー中にも体を涼しく保つ。さらに、スタイルも豊富で、遊び場から教室まで幅広く使えるデザインが揃っている。
7歳から15歳までのガールズ向けショートパンツ、スポーツブラ、Tシャツ、パーカーなど、Nikeが自信を持っておすすめするスポーツウェアをご紹介。
Nikeのガールズ向け速乾性Tシャツ
バスケでシュートを決めるときも、体育の授業で体を動かすときも、NikeのTシャツはガールズが元気よく動きつづけられるよう、リラックスしたフィット感を提供。 多くのシャツにNike Dri-FIT素材が使用されているので、汗や湿気を逃がし、涼しい肌触りが持続する。
多くのデザインの中から、好みに合うスタイルを見つけよう。 遊び心のあるグラフィックをあしらったものや、クラシックなスウッシュをアピールするスポーティなものなど、豊富に取り揃えている。 フィット感もスタンダードなものから短めのボックス型シルエットまでさまざま。レギンスやハイライズのパンツとよく合う短めのボックス型シルエットのTシャツは、通気性が強化され、暖かい日に最適だ。
Nikeのガールズ向けアスレチックショートパンツ
ゆったりとしたフリース、柔軟なニット、伸縮性のあるバイクショートパンツなど、Nikeはアスレチックショートパンツの選択肢も豊富にご用意。
8センチ丈のバレーボールショートパンツから膝丈のバスケットボールショートパンツまで、さまざまなスタイルと丈の長さから最適な一着を見つけよう。 どれを選ぶにせよ、これらのショートパンツはコートやフィールドでの自由な動きをサポートしてくれる。自宅で快適にくつろぐのにも最適だ。
Nikeのガールズ向けスポーツブラ
ガールズ向けスポーツブラを初めて購入する場合は、快適さを最優先に考えよう。 Nike Indyコレクションのスポーツブラは、細いストラップと滑らかな素材が何も着けていないような肌触りを提供。Nike Swooshシリーズは、ぴったりとしたフィット感と太いストラップによるサポート性が特徴で、圧迫感を軽減する。
これらのスポーツブラの多くには汗を逃がすNike Dri-FITテクノロジーが搭載されているので、スポーツに最適だ。 ライトサポートまたはミディアムサポート、XSからXLまでのサイズ展開。最大100センチまでの大きめサイズも取り揃えている。
Nikeのガールズ向けアスレチックスカートとドレス
クラシックなテニススカートやカジュアルなシーンで活躍するアスレチックドレスなど、Nikeにはさまざまなアクティビティに適したスタイルが揃っている。
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Nikeのアスレチックスカートの中には、伸縮性があり、ショートパンツが内蔵されたタイプも。 ゆったりとフィットするNike Sportswearシリーズのポリエステルドレスは、バイクショートパンツと組み合わせれば、ジャンプ、スキップ、ランといったあらゆる動きに対応する。
暖かなNikeのガールズ向けプルオーバー
快適なプルオーバーやパーカーは、ガールズ向けスポーツウェアの必需品として押さえておきたい。 フリースのクルーネックは、一日中活躍する快適なクローゼットの定番アイテム。 Nike Therma-FIT仕様のパーカーは、体温調節効果のある素材を使用し、サイドベントを設けているので、肌寒い日のアクティビティに最適だ。
（関連記事：キッズが心地よく過ごせるNikeフリースジャケット）
悪天候対応のアウトドア用アイテムなら、Nike All Conditions Gear（ACG：あらゆる環境に対応するギア）コレクションをチェック。抜群に柔らかいPolartecフリース素材のプルオーバーは、湿気を逃がしながら、厳しい寒さの中でも暖かさを保ってくれる。
Nikeの万能なガールズ向けレギンス
Nikeのタイツとレギンスは、スポーツの種類に関係なく優れた着圧感を発揮し、不快感を最小限に抑える。 快適なNike Sportswearコレクションは、通学時のコーディネートに最適。Nike Dri-FITレギンスはパフォーマンスを重視したアイテムで、試合中も汗を逃がしてくれる。
無地のブラックから鮮やかなタイダイプリントをあしらったものまで、さまざまなスタイルからお気に入りのデザインを見つけよう。 一年中使用できる標準的なレギンスや、寒い気候に対応する断熱性に優れたレギンスが揃っている。
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Nikeのガールズ向けトラックスーツのセットアップ
Nikeは、機能的で遊び心あふれるトラックスーツのセットアップも用意している。 ハイウエストパンツと大胆なカラーのクロップドジャケットを組み合わせた現代的なスタイルや、クラシックなブラックで整えたトラディショナルなトラックスーツなどがある。
文：ハンナ・シングルトン