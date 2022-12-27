Nikeおすすめのメンズブラックスウェットパンツ
購入ガイド
このガイドを参考に、定番アイテムを充実させよう。
ブラックのパンツは、いつの時代も活躍する定番アイテム。 メンズブラックスウェットパンツを購入するときは、好みのスタイルやアクティビティに適したものを選ぼう。 探しているのは、寒い日も暖かく過ごせるスウェットパンツだろうか。それとも、ワークアウト中に汗を逃がしてくれるパンツが必要なのだろうか。Nikeには、さまざまなニーズに応える幅広いオプションがある。 定番のフリーススタイルから、ストリートウェアをイメージしたヨガパンツまで、Nikeおすすめのメンズブラックスウェットパンツをご紹介。
1. Nike Sportswearのフリーススウェットパンツ
おしゃれなのにリラックスできるNike Sportswear Fleece Pantsコレクションでは、ジョガーパンツ、ストレートレッグデザインのスウェットパンツ、定番のスウェットパンツなど、多様なシルエットとスタイルを取り揃えている。 裏起毛フリース素材を使用したスウェットパンツは、抜群に暖かいだけでなく高い通気性も発揮。 ゆったりとしたフィット感なので、運動にもリラックスタイムにも最適だ。 伸縮性のあるウエストバンドも、柔軟に心地よくフィットする。 XS～4XLのサイズ展開で、トールサイズも選べる。さまざまなイベントやアクティビティで着用できるブラックスウェットパンツだ。
2. Nike Dri-FIT仕様のスウェットパンツ
一般的にスウェットパンツといえば、ゆったりとくつろぎたいときに履くイメージだ。だが中には、本格的なワークアウトに適したスウェットパンツもある。用途の決め手になるのは素材だ。 Nike Dri-FIT仕様のスウェットパンツは、汗を逃がす設計なので、ワークアウト中やワークアウト後もさらりとした状態をキープする。 Dri-FITテクノロジーの機能は、通気性だけではない。汗をすばやく蒸発させ、体や衣類が濡れるのを防いでくれるのだ。 このコレクションはXS～4XLの幅広いサイズ展開で、トールサイズも選べる。
サーキットトレーニングのクラス、ジムで汗を流すトレーニング、いつものジョギングなどで着用してみてはいかがだろうか。
3. Nike Therma-FIT仕様のスウェットパンツ
Nike Therma-FIT仕様のスウェットパンツは、スウェットパンツに求められる機能をすべて備えている。 快適な着用感と保温性を追求した定番のスタイルで、極寒の時期に最適だ。 Therma-FITテクノロジーが、寒い環境でも体温を閉じ込めて暖かい状態を維持する。また軽量性と通気性を兼ね備えているので、汗をかく運動にも快適に取り組める。 活動的なライフスタイルを送れるデザインであり、クローゼットの定番アイテムにふさわしいスウェットパンツだ。
万能性を重視するなら、Nike Therma-FIT仕様のブラックスウェットパンツがおすすめ。ほぼどんなカラーにもマッチし、あらゆるシーンで活躍する。 ナイキ Therma-FIT プルオーバー パーカーを組み合わせて、オールブラックのコーディネートをアピールしよう。特に冷え込む日には、ナイキ Therma-FIT レガシー フーデッド ジャケットを重ね着できる。
4. ナイキ ヨガのスウェットパンツ
ヨガパンツは、マット上で取るポーズの流れるような動きに合わせて伸縮しなければならない。通気性と伸縮性に優れた素材を使用し、ゆったりと快適にフィットするNikeのヨガパンツはそんなニーズも満たしている。 このコレクションには、フリーススウェットパンツ、ジョガーパンツ、ストレートレッグデザインのスウェットパンツ、Dri-FIT仕様のパンツなど、さまざまなスタイルがある。 Dri-FITテクノロジーを搭載したパンツは、ワークアウト中に汗を逃がしてくれるので思い切り体を動かせる。
ワークアウトウェアとライフスタイルパンツの中間に位置するため、ヨガでもそれ以外のシーンでも快適に着用できるスウェットパンツだ。 ストリートウェア風のおしゃれなスタイルなので、スポーツウェアとカジュアルウェアを兼ね添えたアスレジャースタイルをレベルアップさせてくれる。
文：ジェシー・クイン