Nikeおすすめのメンズブラックスウェットパンツ

一般的にスウェットパンツといえば、ゆったりとくつろぎたいときに履くイメージだ。だが中には、本格的なワークアウトに適したスウェットパンツもある。用途の決め手になるのは素材だ。 Nike Dri-FIT仕様のスウェットパンツは、汗を逃がす設計なので、ワークアウト中やワークアウト後もさらりとした状態をキープする。 Dri-FITテクノロジーの機能は、通気性だけではない。汗をすばやく蒸発させ、体や衣類が濡れるのを防いでくれるのだ。 このコレクションはXS～4XLの幅広いサイズ展開で、トールサイズも選べる。

サーキットトレーニングのクラス、ジムで汗を流すトレーニング、いつものジョギングなどで着用してみてはいかがだろうか。