今おすすめのNikeのメンズショートパンツ（大きめトールサイズ）

ジムでのトレーニングのためにデザインされたナイキ Dri-FIT ショートパンツの中から、ベストなフィット感のアイテムを見つけよう。 ルーズフィットの柔軟なニット素材と21cmの股下で、十分なカバー範囲と動きやすさを実現。ワークアウト中も、涼しくさらりとした状態が持続する。

体を包み込むような着用感が好きな人は、着圧感と伸縮性のバランスが取れたナイキ Dri-FIT ショートパンツを選ぼう。 ソフトで滑らかなインフィナロン素材が汗を逃がしてくれる。 腰部分にはスマートフォン、鍵、カードを収納できるドロップポケットもある。

または、ナイキ Dri-FIT 2イン1 ショートパンツを選んで、2つのメリットを得るのも良いだろう。 インフィナロン素材のインナーが優しい着圧感を提供し、アウターレイヤーはゆったりと自由に動ける設計。ワークアウトに熱中しているときでも、汗を逃がすテクノロジーがさらりとした状態を維持してくれる。