今おすすめのNikeのメンズショートパンツ（大きめトールサイズ）

すぐに選べる大きめトールサイズのNikeメンズショートパンツ
購入ガイド
どんなアクティビティにも最適な丈、素材、機能のショートパンツを見つけよう。
ランニングをするときも、コートやヨガスタジオに出掛けるときも、Nikeの大きめトールサイズのショートパンツなら多彩なニーズを満たしてくれる。
汗を逃がすNike Dri-FIT素材を使用したタイプ、ゆったりとソフトにフィットするフリースタイプ、着圧感を提供してくれるインナー内蔵タイプなど、あらゆるアイテムが見つかるはずだ。 この記事を参考に、新たな定番を見つけよう。
どんなアクティビティにも最適なNikeの大きめトールサイズのショートパンツ
ランニングに最適なナイキ ストライド ショートパンツ
ストライド ショートパンツは、ランニング向けにデザインされている。非常に軽量で、自由な動きをサポートしながら通気性を確保。長い距離を走っても、涼しい状態をキープしてくれる。 Nike Dri-FIT素材が汗を蒸発させるだけでなく、背面ウエストバンドには通気性素材のパネルを配置して通気性を増強している。
ジッパー付きの後ろポケットにはスマートフォンを収納できるため、両手も自由に使える。 ポケットの内側には湿気をブロックするバリア機能があるため、スマートフォンが汗でじっとり湿ることもない。
ナイキ ストライド ショートパンツには、股下13cmと18cmのタイプがある。短めが好きな人にも、もう少しカバー範囲が欲しい人にも対応するラインナップだ。
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ジムに最適なナイキ Dri-FIT ショートパンツ
ジムでのトレーニングのためにデザインされたナイキ Dri-FIT ショートパンツの中から、ベストなフィット感のアイテムを見つけよう。 ルーズフィットの柔軟なニット素材と21cmの股下で、十分なカバー範囲と動きやすさを実現。ワークアウト中も、涼しくさらりとした状態が持続する。
体を包み込むような着用感が好きな人は、着圧感と伸縮性のバランスが取れたナイキ Dri-FIT ショートパンツを選ぼう。 ソフトで滑らかなインフィナロン素材が汗を逃がしてくれる。 腰部分にはスマートフォン、鍵、カードを収納できるドロップポケットもある。
または、ナイキ Dri-FIT 2イン1 ショートパンツを選んで、2つのメリットを得るのも良いだろう。 インフィナロン素材のインナーが優しい着圧感を提供し、アウターレイヤーはゆったりと自由に動ける設計。ワークアウトに熱中しているときでも、汗を逃がすテクノロジーがさらりとした状態を維持してくれる。
ヨガに最適なナイキ ショートパンツ（インナー付き）
ヨガマットの上にいるときは、服のことになど気を取られずポースや呼吸に集中したいはずだ。 Nikeのインナー内蔵のショートパンツなら、ダウンドッグなどのポーズでもショートパンツの裾をひっぱられることがない。
内側のフルレングスインナーで、しっかりとしたカバー範囲やサポートが得られるタイプもある。ブリーフタイプのインナー付きで、締め付けのない軽量な着用感を実感できるタイプもある。 大胆なカラー、ユニークな柄、ニュートラルなアーストーンなど、自分らしいスタイルにマッチするショートパンツを選ぼう。
ナイキ ショートパンツ（インナー付き）は、太ももの中ほどまで届く股下13cmのタイプもあれば、膝まで覆う股下21cmのタイプもある。
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ピックアップゲームに最適なナイキ バスケットボールショートパンツ
よりカバー範囲の広い膝下までのタイプが好きな人でも、膝上タイプで自由に躍動したい人でも、ナイキ バスケットボールショートパンツなら多様なニーズを満たしてくれる。
クラシックなメッシュから、汗を逃がすNike Dri-FIT素材や柔らかなフレンチテリーまで、お気に入りの素材を選択しよう。 人目を引くカラーブロックデザイン、大胆な全面プリント、印象的なカラーの無地などには、きっと好みに合うデザインがある。
丈やスタイルに関わらず、共通しているのは動きやすさだ。Nikeならではの柔軟で耐久性に優れたデザインや素材を採用し、どんな動きも妨げない構造になっている。 サイズは4XL（トール）までの展開。
くつろぐときにも最適なナイキ フリース ショートパンツ
ナイキ フリース ショートパンツは、その快適さから定番アイテムになること間違いなし。 暖かさと通気性を兼ね添え、滑らかな肌触りでリラックスしたフィット感を提供する万能アイテムだ。 機能的なポケットの存在も忘れてはいけない。
かさばらずに断熱性を向上するスペーサーフリースを両面に使用したTech Fleeceや、外側は滑らかで内側はソフトなClub Fleeceのフレンチテリー素材からNikeならではのショートパンツを選ぼう。
これらのショートパンツには、時間をかけて体になじませるという概念がない。初めて身に着けたときから、最高に快適な着用感を提供してくれる。
文：グレッグ・プレスト