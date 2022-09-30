バスケットボールギアの持ち運びに最適なNikeバッグ

Nikeのバスケットボールバックパックは、ダッフルバッグより小さく、一般的な容量は大人用で25～32リットル、キッズ用で16～20リットル。Nikeのトップレベルのプロアスリートをイメージしたパターンがデザインされている。

使いやすいバックパックのポイントは、ギアをたっぷり入れても快適に背負えるようNike Airパッドを内蔵したストラップ、バスケットボールシューズを収納できる独立したコンパートメント、ドリンクを入れて冷たいまま持ち運べるよう内側に保冷素材を使用したコンパートメント。

ナイキ フープス エリート プロ プリンテッド バスケットボールバックパックは、このすべての特徴を備えたアイテム。さらに、荷物の重さを分散させるチェストストラップ付きで、ラップトップを収納できるパッド入りのスリーブを内側に配置している。 特に学校や仕事の後でジムに直行する人に最適な、普段使いにぴったりのバッグだ。