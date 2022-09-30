バスケットボールギアの持ち運びに最適なNikeバッグ

バスケットボールギアを持ち運ぶのにおすすめのNikeバッグ
購入ガイド
Nikeおすすめのダッフルバッグやバックパックで、シーズンを通してバスケットボールギアを整理しておこう。
複数のユニフォームを携えて遠征するバスケットボールチームのメンバーから、即席のチームでゲームを楽しむためにさっと持って行けるバッグが欲しい人まで、ニーズはさまざま。最適なバスケットボールバッグは、練習方法やプレーするゲームのタイプによって異なる。
Nikeでは、どんなスタイルのプレーヤーもギアを整理して簡単に持ち運べる、バスケットボール用のバッグを豊富に取り揃えている。 このガイドを参考に、バスケットボール用の新しいバッグを見つけよう。
バスケットボールにおすすめのNikeバッグ
1.トップレベルのプレー（と収納）におすすめ：ナイキ エリート バスケットボールダッフル
すべてのギアを持ち運べるバッグが必要なら、ミディアムサイズかラージサイズのトレーニングダッフルバッグをチェック。約50リットル以上の容量でギアをうまく収納でき、1つのバッグにまとめて持ち運べる。
ナイキ エリート バスケットボールダッフルは、フルサイズのバスケットボールを収納できる広いメインコンパートメントを装備。さらに、通気性を確保したシューズエリアを設け、内側にはポケットを配置している。 手持ち用のストラップと取り外し可能なショルダーストラップにはMax Airユニットが内蔵されており、高いクッション性を発揮する。
2.一日中マルチに活躍：Nikeのバスケットボールバックパック
Nikeのバスケットボールバックパックは、ダッフルバッグより小さく、一般的な容量は大人用で25～32リットル、キッズ用で16～20リットル。Nikeのトップレベルのプロアスリートをイメージしたパターンがデザインされている。
使いやすいバックパックのポイントは、ギアをたっぷり入れても快適に背負えるようNike Airパッドを内蔵したストラップ、バスケットボールシューズを収納できる独立したコンパートメント、ドリンクを入れて冷たいまま持ち運べるよう内側に保冷素材を使用したコンパートメント。
ナイキ フープス エリート プロ プリンテッド バスケットボールバックパックは、このすべての特徴を備えたアイテム。さらに、荷物の重さを分散させるチェストストラップ付きで、ラップトップを収納できるパッド入りのスリーブを内側に配置している。 特に学校や仕事の後でジムに直行する人に最適な、普段使いにぴったりのバッグだ。
3.軽量で持ち運びに便利：Nikeのナップサック
公園やジムで気軽にゲームを楽しむプレーヤーは、向かったコートでいつでもゲームができるよう準備しておきたいのではないだろうか。 軽量のバッグがあれば、スマートフォン、鍵、ウォーターボトルといった必需品を収納できる。
Nikeのナップサックはこんなプレーヤーにぴったり。多くは、バスケットボールが入る大きさでありながらコンパクト。荷物が少ないときに肩からかけて持ち運ぶのに便利だ。 スマートフォンや鍵を安全に収納でき、出し入れも簡単なジッパー付きポケットを内側に配置したナップサックも選べる。
4.シューズをいつでもピカピカに：Nikeのシューズバッグ
勝負の日のために最高のバスケットボールシューズを購入したら、そのシューズをできるだけ長く新品の状態に保ちたくなるもの。 Nikeのシューズバッグがあれば、シューズを他のバスケットボールギアと分けて収納でき、傷がつくリスクを減らせる。 バッグの外側が頑丈に作られているため、シューズに衝撃が加わったり、形が崩れたりするのを防げる。
Nikeのクラシックなオレンジのシューズボックスを連想させるデザインから、もっとシンプルで控えめなバッグまで好みのものを選ぼう。
文：グレッグ・プレスト