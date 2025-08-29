ベースボールプレーヤーに贈るNikeおすすめのギフト7選
購入ガイド
野球の選手やファンにとってホームラン級に嬉しい、Nikeおすすめのギフトをご紹介。
野球を始めたばかりの人から、ベテランのプレーヤーまで。応援が中心の熱心な野球ファンも含め、野球好きの人がもらって嬉しい高機能なNikeのベースボールギアやアパレルをご紹介。
野球ファンのために厳選されたNikeのベースボールギフトをチェックして、次シーズンのレベルアップに役立てるアイテムを見つけよう。
野球ファンと選手におすすめのNikeのギフト7選
1. ベースボールスパイク
Nikeのベースボールスパイクや芝生用のシューズは、野球選手のマストアイテムだ。トラクションを追求した耐久性のあるメタルスタッズや成型スタッズ、ラバー製スタッズに加え、反発力に優れたフォームクッショニング、通気性の高いメッシュのアッパーを装備。スニーカーのような履き心地とトップレベルのスパイク機能を備えたNikeのベースボールシューズなら、プレーヤーを足元からサポートしてくれる。軽量タイプを選べば足が重くならず、フィールディングや走塁でもスピードを最大限に発揮。また、マイク・トラウトモデルのように、パワーを生み出せるよう設計されたものもある。
2. ベースボール用保護ギア
バッターボックスでベース寄りに立つ熱血タイプのプレーヤーには、プロ同様のサポートが得られるエルボーガードやレッグガードを贈ろう。軽量な薄型デザインで、バッティングの動きを妨げない。体が保護されている安心感で、打席や走塁でも思い切りのいいプレーができる。
3. ベースボールミットやバッティンググローブ
お気に入りのベースボールミットに出会うと、プレーヤーは何年も大事に使い続けることがある。Nikeのベースボールミットは、手に馴染みやすい柔らかいレザーを使用。手のひら部分やストラップ部分のシープスキンは、心地よい肌触りで衝撃を吸収してくれる。ストラップは調節可能で、最適なフィット感をキープ。丈夫な紐は何シーズンも長持ちする。
（関連記事：野球やソフトボールのグローブを型付けする方法）
すでにお気に入りのミットを持っている野球選手には、バッティンググローブを贈ろう。Nikeのバッティンググローブは、手のひら部分が抜群に快適。打席でのバットコントロールをサポートしてくれる。甲部分は装着時の違和感を極限までなくした設計。素材は耐久性に優れ、何よりも洗濯機で洗えるのが嬉しい。
4. 工夫が施されたスポーツサングラス
Nikeのスポーツサングラスは、通気孔を設けたラバーノーズパッドで快適な装着感をキープするデザイン。ネジを使用しない耐久性に優れたヒンジで、プレーヤーの顔にしっかりフィットし、ずれにくい。ナイキ フライフリー シールド サングラスは、使用シーンを問わずパフォーマンスを向上させるアイテム。Nikeのショー X ラッシュ シェードもさまざまな状況に使えるオプションアイテムだ。キッズ用のサングラスを探しているなら、ぴったりと快適にフィットするナイキ クロークがおすすめ。
5. ベースボールアパレル
野球をするためのバッグを準備するときは、おそらく予備のパーカー、Tシャツ、さらには予備のパンツやショートパンツを入れたいと思うでしょう。Nikiのこうした製品の多くには、Dri-FITやTherma-FITテクノロジーが採用されており、汗を抑えたり、寒い天候で暖かく過ごしたいときに最適です。
6. ベースボールバッグ
野球選手にはギアが多く、ギアが汚れてしまうのは避けられない。汗で汚れたギアを整理しやすいNikeのベースボールバッグはギフトにおすすめ。Nikeのベースボールバッグには、泥だらけのスパイクを他のアイテムと分けて収納できるポケットが付属。サイドにはバット用のスリーブも付いている。
バッグのフックは、フェンスにもかけやすい形状。練習中に荷物を出し入れしやすく、バッグがフィールドの土まみれになるのを防げる。底面には耐水加工を施しているので、地面に置いても濡れた芝生やダグアウトの水たまりでギアを濡らさずに保管できる。
7. Nikeのベースボールファンギア
プレーするのと同じぐらい応援も大好きな野球ファンにおすすめなのが、チームのプライドに火をつけるNikeのファンギアだ。通気性の高いポリエステルメッシュを使用したメジャーリーグベースボールのユニフォームから、スライドやベースボールキャップなどの手頃なギアやアクセサリーまで、Nikeではさまざまなファンギアを取り揃えている。試合の日に自信満々で着用できるアイテムを野球マニアに贈ろう。
文：グレッグ・プレスト