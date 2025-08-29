ベースボールプレーヤーに贈るNikeおすすめのギフト7選

お気に入りのベースボールミットに出会うと、プレーヤーは何年も大事に使い続けることがある。Nikeのベースボールミットは、手に馴染みやすい柔らかいレザーを使用。手のひら部分やストラップ部分のシープスキンは、心地よい肌触りで衝撃を吸収してくれる。ストラップは調節可能で、最適なフィット感をキープ。丈夫な紐は何シーズンも長持ちする。

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すでにお気に入りのミットを持っている野球選手には、バッティンググローブを贈ろう。Nikeのバッティンググローブは、手のひら部分が抜群に快適。打席でのバットコントロールをサポートしてくれる。甲部分は装着時の違和感を極限までなくした設計。素材は耐久性に優れ、何よりも洗濯機で洗えるのが嬉しい。