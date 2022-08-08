土踏まずをサポートするインサートの選び方について、足病医が解説

ベストなのは医者の指示に従って足の痛みや不快感を解消することだが、ランニング専門店でシューズのスペシャリストに相談し、処方箋が不要のインソールを購入するのも1つの選択肢だ。

「店舗で正しい土踏まずサポートを選ぶには、ランニングシューズ担当の店員やシューズのスペシャリストに聞くことをお勧めします。彼らは知識があり、訓練を受けていますから」とメンデスゾーン氏は言う。

シューズのスペシャリストに足のタイプ（扁平足、ニュートラル、甲高）を判定してもらおう。 その後は、シューズにインソールを正しく入れる方法を知っておくことが重要だ。

「シューズにインソールを入れるときは、シューズに入っていた元のインソールを取り外し、店舗で購入したインソールや、足に合わせて作られた矯正器具を正しく入れ、シューズにぴったりフィットさせることがとても大切です」とメンデスゾーン氏は説明する。

元のインソールを入れたまま、その上に新しいインサートを入れると、詰め込みすぎになってしまう場合がある。 「そうすると、足にとって上下方向の余裕がなくなってしまい、 つま先（特にハンマートゥの場合）に傷みが生じることもあります」とコウ氏は言う。