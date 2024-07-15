Jordanブランド、ハワード "H" ホワイトのバスケットボール界での功績を称えたエア ジョーダン 2のシルエットを公開

シューズのかかとを構成するのはトランスルーセント加工パーツで、「H」ロゴには金箔を使用。Hの大学時代のジャージーと、目標達成のためのゴールドスタンダードを設定するという考えが表現されている。 シューレースチップには、HがJordanブランドにもたらした本質である「Power」と「Belief」という2つの言葉を配置。

ブランドのコミュニティプログラムの基礎を築く上で重要な役割を果たしたHは、2015年にJordan Brand Wingsという取り組みを共同創設した。 これは、奨学金やガイダンス、メンターシップを通じて高等教育を受けられるように若者を支援するプログラムだ。

今年のエア ジョーダン 2 “H” ウィングスの発売と時を同じくして、同ブランドは、2027年度のJordan Brand Wings Scholars Classを迎え入れ、ロサンゼルス、ニューヨークシティ、ポートランド、シカゴ、フィラデルフィア、シャーロットの意欲ある学生38人を支援する。 北米で過去最多となる奨学生の受け入れだ。

発売日：エア ジョーダン 2 “H” ウィングスは、2023年6月10日にSNKRSアプリで発売。