Jordanブランド、ハワード "H" ホワイトのバスケットボール界での功績を称えたエア ジョーダン 2のシルエットを公開

Jordanブランドが、ハワード・“H”・ホワイトを称えたエア ジョーダン 2 “H” ウィングスをリリース
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"H"・ホワイトのJordanブランドにおける輝かしいキャリアと、世界のバスケットボール界への功績にインスパイアされて誕生した、限定エディションのシューズ。
オリジナル記事の公開日：2023年6月1日
注目ポイント：
- ハワード・“H”・ホワイトがバスケットボール界に与えた影響を称え、Jordanブランドが限定エディションのエア ジョーダン 2 “H” ウィングスを発売。
- エア ジョーダン 2 “H” ウィングスは、6月10日、SNKRSアプリで発売。
ハワード・“H”・ホワイトがバスケットボール界に与え続けている影響を称えるため、Jordanブランドが彼のキャリアにインスピレーションを得た限定エディションのエア ジョーダン 2 “H” ウィングスをリリース。 Hのお気に入りであるエア ジョーダン 2のスペシャル版は、その形状もフィット感も1987年のオリジナルのデザイン仕様に基づいて作られた。
Hがバスケットボールを始めた場所であるケコータン高校に敬意を表して、スクールカラーであるホワイト、グリーン、ブラックを使用したデザイン。 このバスケットボールプログラムは、Hにとって成長の機会となった。その後、メリーランド大学で傑出したポイントガードとなり、やがてNBAドラフト指名を受けたが、膝のけがによりバスケットボールのキャリアに終止符を打つこととなる。
現在、Jordanブランドアフェアーズで部長を務めるHは、長年にわたりJordanブランドのリーダー、そしてメンターであった。 そして彼は、教育やメンターシップを若者たちに提供する世界的なプログラムJordan Brand Wingsを共同創設した。
シューズ上部のクォーターパネルに手描きによる翼のグラフィックをプラス。 下部のクォーターパネルとアッパーには耐久性に優れた上質なレザーを使用している。
シューズのかかとを構成するのはトランスルーセント加工パーツで、「H」ロゴには金箔を使用。Hの大学時代のジャージーと、目標達成のためのゴールドスタンダードを設定するという考えが表現されている。 シューレースチップには、HがJordanブランドにもたらした本質である「Power」と「Belief」という2つの言葉を配置。
ブランドのコミュニティプログラムの基礎を築く上で重要な役割を果たしたHは、2015年にJordan Brand Wingsという取り組みを共同創設した。 これは、奨学金やガイダンス、メンターシップを通じて高等教育を受けられるように若者を支援するプログラムだ。
今年のエア ジョーダン 2 “H” ウィングスの発売と時を同じくして、同ブランドは、2027年度のJordan Brand Wings Scholars Classを迎え入れ、ロサンゼルス、ニューヨークシティ、ポートランド、シカゴ、フィラデルフィア、シャーロットの意欲ある学生38人を支援する。 北米で過去最多となる奨学生の受け入れだ。
発売日：エア ジョーダン 2 “H” ウィングスは、2023年6月10日にSNKRSアプリで発売。