ナイキ エア フォース 1の歴史

AF1が登場する以前のバスケットボールシューズは、とてもシンプルな造りをしていた。 選手たちは、コンクリートに着地したときの衝撃を和らげるために、3～4足、場合によっては5足ものソックスを履くことが普通になっていた。

そこで、よりサポート性の高いシューズを作るため、エア フォース 1のデザイナーであるブルース・キルゴアがヒントにしたのが、アプローチという名のNikeのハイキングブーツだ。 ハイキングは激しい上下運動を伴うため、アプローチではかかとを低めにして、アキレス腱への圧迫を和らげていた。 キルゴアが、そのコンセプトをバスケットボール選手にも応用したのは理にかなっている。

1982年10月下旬のAF1の発売にあたり、Nikeは、このシューズは標準的なシューズよりも衝撃を和らげる機能が30％向上し、弾力性は20％高くなったと発表した。 コートで履いた選手は、AF1の虜になった。