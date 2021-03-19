プレッシャーに負けず結果を出す

まず最初に、あなたの気持ちはとてもよくわかります。



私もたくさんのゲームで、悲惨なプレーをしたと思っていました。でもあとからビデオを見ると、それほど悪いプレーではなかったこともあります。試合中に感じる最悪な気分が、間違いだとは言いません。でも私たちは、自分の失敗を実際よりもかなり深刻に捉えすぎてしまう傾向があるのです。



これは誰もが経験すること。私に大きな学びをくれたのは、中学校のサッカーのコーチでした。試合が終わって自分のプレーにイライラしていると、コーチによくこう言われたものです。「完璧な試合なんてあるわけがない。ただ、完璧だと感じるプレーの回数を増やしなさい」と。つまり完璧なプレーヤーにはなれないけれど、完璧なパス、完璧なシュート、完璧なディフェンスは可能だということです。



もし私があなたの立場なら、信頼できる誰かと一緒に現実をチェックします。コーチと一緒にスタッツを見直し、自分の認識と現実のデータがどこまで合っているか確認します。プレーヤーはシュートを打っていない時に「うまくいかなかった」と語りがちですが、すべての数値をしっかり見る必要があります。必要な数値が伸びていれば、それは成長であり、完璧なプレーに近づいたという証拠です。