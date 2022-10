Per giocare con gli amici come per allenarti in pista, ti basterà indossare le scarpe Nike Downshifter 12 per sentirti a tuo agio. La tomaia traspirante offre supporto e rende queste scarpe leggere e versatili per tutte le tue attività. Inoltre, il battistrada in gomma a tutta lunghezza garantisce una maggiore resistenza per le sfide più grandi. Questo prodotto è realizzato in materiali riciclati per almeno il 20% del suo peso.

Colore mostrato in foto: Pink Foam/Nero/Flat Pewter

Stile: DM4194-600