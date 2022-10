Indossa una scarpa pronta per l'avventura come te. La suola robusta è realizzata con un design che ricorda le scarpe da arrampicata per un classico look ACG anni Novanta. Per noi i dettagli sono tutto, pertanto i lacci arrotondati sono facili da afferrare anche con i guanti, mentre materiali come pelle resistente, gomma aderente e tessuto simil neoprene offrono la calzata di cui hai bisogno per la montagna e non solo.

Colore mostrato in foto: Bison/Hyper Crimson/Total Orange/Nero

Stile: DO9332-200