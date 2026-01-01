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Sacca per la palestra Jordan (4 l) - Nero/Gym Red/Gym Red

Jordan

Sacca per la palestra (4 l)

22,99 €
TAGLIA UNICA
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Sacca leggera, essenziale e pratica dal design ripiegabile. I lacci della chiusura superiore sono utilizzabili anche come spallacci, per trasportarla come uno zaino o una borsa a tracolla. Le tasche con zip nascoste sul davanti sono ideali per riporre piccoli oggetti di valore e accessori che vuoi avere sempre a portata di mano.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Gym Red/Gym Red
  • Stile: IR8408-013

Jordan

22,99 €

Sacca leggera, essenziale e pratica dal design ripiegabile. I lacci della chiusura superiore sono utilizzabili anche come spallacci, per trasportarla come uno zaino o una borsa a tracolla. Le tasche con zip nascoste sul davanti sono ideali per riporre piccoli oggetti di valore e accessori che vuoi avere sempre a portata di mano.

Dettagli prodotto

  • 45,5 x 35,5 x 2,5 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza spallaccio: 45,5 cm (minima)
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Gym Red/Gym Red
  • Stile: IR8408-013

Spedizione e resi

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