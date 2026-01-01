Sacca per la palestra Jordan (4 l)

Sacca leggera, essenziale e pratica dal design ripiegabile. I lacci della chiusura superiore sono utilizzabili anche come spallacci, per trasportarla come uno zaino o una borsa a tracolla. Le tasche con zip nascoste sul davanti sono ideali per riporre piccoli oggetti di valore e accessori che vuoi avere sempre a portata di mano.

Colore mostrato in foto: Nero/Gym Red/Gym Red

Stile: IR8408-013