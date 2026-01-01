Sacca per la palestra Jordan (4 l)

Jordan
Sacca per la palestra (4 l)
Sacca leggera, essenziale e pratica dal design ripiegabile. I lacci della chiusura superiore sono utilizzabili anche come spallacci, per trasportarla come uno zaino o una borsa a tracolla. Le tasche con zip nascoste sul davanti sono ideali per riporre piccoli oggetti di valore e accessori che vuoi avere sempre a portata di mano.
- Colore mostrato in foto: Nero/Gym Red/Gym Red
- Stile: IR8408-013
Jordan
Sacca leggera, essenziale e pratica dal design ripiegabile. I lacci della chiusura superiore sono utilizzabili anche come spallacci, per trasportarla come uno zaino o una borsa a tracolla. Le tasche con zip nascoste sul davanti sono ideali per riporre piccoli oggetti di valore e accessori che vuoi avere sempre a portata di mano.
Dettagli prodotto
- 45,5 x 35,5 x 2,5 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza spallaccio: 45,5 cm (minima)
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Gym Red/Gym Red
- Stile: IR8408-013
Spedizione e resi
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