Maglia Boston Celtics Association Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Con uno sfondo bianco, la maglia Association Edition è un elemento condiviso da tutte le squadre dell'NBA. La maglia Boston Celtics si ispira al modello indossato dai professionisti sul parquet, dai colori e dalla grafica della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.
Boston Celtics Association Edition
Con uno sfondo bianco, la maglia Association Edition è un elemento condiviso da tutte le squadre dell'NBA. La maglia Boston Celtics si ispira al modello indossato dai professionisti sul parquet, dai colori e dalla grafica della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4 stelle
Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
super maillot
NathalieG493470911
Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site
craigh513860178
Better than what I though it was gonna be highly recommended it
Boston Celtics Association Edition
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