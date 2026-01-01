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Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club British & Irish Lions – Donna - Ossidiana/Bianco

British & Irish Lions

Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club – Donna

74,99 €
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La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club, indossata fuori dal campo dai giocatori del British & Irish Lions, combina un tessuto morbido con uno stile casual essenziale, versatile e perfetto per tutti i giorni. Grazie alla zip a tutta lunghezza che arriva fino al mento, è lo strato extra ideale per le giornate fredde.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IW8550-451

British & Irish Lions

74,99 €

La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club, indossata fuori dal campo dai giocatori del British & Irish Lions, combina un tessuto morbido con uno stile casual essenziale, versatile e perfetto per tutti i giorni. Grazie alla zip a tutta lunghezza che arriva fino al mento, è lo strato extra ideale per le giornate fredde.

Vantaggi

Felpa con cappuccio in cotone che offre comfort per tutte le stagioni. Lo standard fit è confortevole ed è perfetto per creare un look a strati.

Dettagli prodotto

  • 80% cotone/20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IW8550-451

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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