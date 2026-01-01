Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club British & Irish Lions – Donna

Guida alle taglie e alle misure

La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club, indossata fuori dal campo dai giocatori del British & Irish Lions, combina un tessuto morbido con uno stile casual essenziale, versatile e perfetto per tutti i giorni. Grazie alla zip a tutta lunghezza che arriva fino al mento, è lo strato extra ideale per le giornate fredde.