Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club British & Irish Lions – Donna

British & Irish Lions
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club – Donna
La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club, indossata fuori dal campo dai giocatori del British & Irish Lions, combina un tessuto morbido con uno stile casual essenziale, versatile e perfetto per tutti i giorni. Grazie alla zip a tutta lunghezza che arriva fino al mento, è lo strato extra ideale per le giornate fredde.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IW8550-451
British & Irish Lions
La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club, indossata fuori dal campo dai giocatori del British & Irish Lions, combina un tessuto morbido con uno stile casual essenziale, versatile e perfetto per tutti i giorni. Grazie alla zip a tutta lunghezza che arriva fino al mento, è lo strato extra ideale per le giornate fredde.
Vantaggi
Felpa con cappuccio in cotone che offre comfort per tutte le stagioni. Lo standard fit è confortevole ed è perfetto per creare un look a strati.
Dettagli prodotto
- 80% cotone/20% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IW8550-451
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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