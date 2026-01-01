Felpa a girocollo Nike Football Erling Haaland Club Fleece – Ragazzo/a

Erling Haaland Club Fleece
Felpa a girocollo Nike Football – Ragazzo/a
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Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questa maglia in fleece è pensata per tenerti al caldo mentre fai il tifo per il tuo giocatore preferito.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Green Strike
- Stile: IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questa maglia in fleece è pensata per tenerti al caldo mentre fai il tifo per il tuo giocatore preferito.
Dettagli prodotto
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Green Strike
- Stile: IO5902-451
Taglia/misura e fit
- Altezza: 157 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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