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Felpa a girocollo Nike Football Erling Haaland Club Fleece – Ragazzo/a - Ossidiana/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Felpa a girocollo Nike Football – Ragazzo/a

30% di sconto
Ossidiana/Green Strike
Phantom/Hot Punch

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Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questa maglia in fleece è pensata per tenerti al caldo mentre fai il tifo per il tuo giocatore preferito.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Green Strike
  • Stile: IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

30% di sconto

Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questa maglia in fleece è pensata per tenerti al caldo mentre fai il tifo per il tuo giocatore preferito.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Green Strike
  • Stile: IO5902-451

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