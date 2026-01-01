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Cappello morbido Tottenham Hotspur Club Nike Football - Ossidiana/Bianco

Tottenham Hotspur Club

Cappello morbido Nike Football

27,99 €
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Completa il tuo look per il giorno della partita con questo morbido cappello Tottenham Hotspur.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: HQ6807-451

Tottenham Hotspur Club

27,99 €

Completa il tuo look per il giorno della partita con questo morbido cappello Tottenham Hotspur.

Vantaggi

  • Tessuto leggero e traspirante.
  • Il cappello a profondità media è ideale per tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • Visiera curva
  • 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: HQ6807-451

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