Storia del tifoso del Liverpool: Lil C

Ti presentiamo Lil C

La venticinquenne Lil C è dotata di un talento multiforme e non ha mai consentito a nessun mezzo di limitare la sua visione creativa. Per lo più autodidatta, spazia dalla radio al lavoro come DJ e come A&R a sostegno dei giovani visionari creativi per dare vita a un nuovo sound progressive che non vede l'ora di condividere con il mondo.

Mostra una certa ostinazione nel voler suonare la musica che le piace, un privilegio che pochi DJ possono permettersi. Tuttavia, questa caparbietà non è infondata. La sua inarrestabile volontà di creare e fornire una piattaforma per gli artisti in cui crede sta apportando dei cambiamenti nel settore musicale a dir poco incoraggianti.

Tifosa del Liverpool sin dalla nascita, Lil C sa bene cosa significhi dover mettere sempre alla prova la propria fede. Dopotutto, è una squadra che ama rimontare solo per smentire i detrattori. Offrire alle persone più di quanto si aspettino: questo è il vero significato di resilienza.

Lil C è una persona che chiunque vorrebbe avere dalla propria parte, perché ha uno spirito combattivo che non si arrende davanti a un "no". È semplicemente una parola che né lei, né la sua squadra conoscono.