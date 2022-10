La Kop: solida tradizione e nuova linfa

"Progettiamo i nostri striscioni con un approccio democratico. Siamo un gruppo di amici, ragazzi e ragazze con la stessa mentalità. Una volta che un'idea viene messa sul tavolo e condivisa da altri, la macchina si mette in moto. Penso quindi che siamo molto fortunati sotto questo punto di vista."

"Ovviamente, il senso dell'umorismo rappresenta una parte importantissima dell'identità della Kop. È uno degli aspetti per cui è famosa. Ecco perché è importante che gli striscioni siano divertenti, per esempio prendendo in giro gli avversari quando si gioca in casa o in trasferta."

"Ci sono diversi aspetti da considerare quando crei uno striscione. Innanzitutto deve fare colpo e catturare l'attenzione del pubblico. In secondo luogo, deve riflettere le tue idee, senza copiare quelle di qualcun altro. Infine, per me deve essere fatto a mano, come vuole la tradizione. È così che lo avrebbero fatto in passato e noi dobbiamo rispettare la storia."