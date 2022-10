Earl Jenkins

Preparare questi giovani ad avere successo nella vita si sta dimostrando sempre più importante con il passare del tempo. Earl e il suo team forniscono ai bambini lezioni di vita invisibili che non ricevono altrove, e attraverso questo lavoro gratificante la comunità fa progressi.

"Attraverso il calcio ci rapportiamo con i giovani. Vogliono tornare da noi non perché gli hanno detto di farlo, ma perché vogliono essere coinvolti. Abbiamo delle regole e teniamo lontani i ragazzi da situazioni poco piacevoli come la delinquenza giovanile".

La squadra ha formato diversi buoni giocatori, ma anche insegnanti, medici e architetti, a testimonianza dell'impegno di Earl nel mantenere i giovani sulla strada giusta senza distrazioni.

"Squadre come la nostra e centri per i giovani come lo Unity, oltre ad altre grandi organizzazioni e iniziative della zona, hanno migliorato la vita in quest'area. Ma ora tocca alla prossima generazione essere la voce di questa zona.

Questi ragazzi sono così intelligenti, così impegnati e così brillanti che alla loro età mi avrebbero messo i piedi in testa. Penso davvero che questa generazione sia all'altezza della sfida. Non chiedergli però di arrivare in anticipo, né di aiutare a stabilire obiettivi. Non ne sono in grado".

In fin dei conti, Earl non fa che incoraggiare i giovani a giocare a calcio. Ma fa anche molto più di questo. Sfrutta lo sport per incanalare la grande energia dei giovani, insegnando loro a gestire il tempo, ad assumersi le proprie responsabilità per se stessi e per la comunità e a rispettare i compagni di squadra.

I principi semplici della sportività stanno contribuendo alla crescita dei giovani di Toxteth e a plasmare il loro brillante futuro.