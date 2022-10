179,99 €

Abbandonare la tradizione? Mai. La famosa designer Chitose Abe infonde la sua visione unificatrice in un'icona come Cortez, celebrando il 50° anniversario del primo classico Nike. Lo stile rétro che richiama i materiali utilizzati negli anni Settanta, come nylon e suede, e l'ammortizzazione Zoom Air nell'avampiede proiettano nel futuro il design Nike. L'estetica "raddoppiata" di sacai (doppio collare, doppio Swoosh, doppia linguetta) crea dettagli a strati, mentre l'intersuola scolpita mantiene il design originale con rialzo per offrirti un tocco sperimentale che fa da ponte tra passato e presente. Non ti resta che provare Zoom Cortez x sacai e attraversare i confini temporali dello stile.

SKU: DQ0581-100