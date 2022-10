Abbiamo chiesto agli indovini Nike cosa ci riserva il futuro. Ci hanno riposto: "Tantissimo comfort". Progettata a partire dal concetto di "carico concentrato" per assicurare grande reattività, calzata migliorata e maggiore ammortizzazione, Air Max Scorpion sembra il risultato di un potente incantesimo. Consulta di nuovo la sfera di cristallo: vedrai un design dirompente, che si abbina a un morbidissimo tessuto di ciniglia e a un Flyknit incredibilmente leggero. Inoltre, i tocchi di Lemon Wash a contrasto con la tomaia in tonalità neutre creano uno stile sportivo e alla moda, perfetto per completare i tuoi look.

SKU: DJ4702-001