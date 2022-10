Preparati a fare squadra con questa AJ1 in stile college. I classici blocchi di colore e il soffice tessuto in ciniglia sullo Swoosh richiamano le giacche universitarie, mentre la linguetta a costine e la fodera morbida impreziosiscono il look. La patch "NIKE AIR" sulla targhetta alimenta ulteriormente il tuo spirito di squadra, regalandoti uno stile da college vincente.

SKU: DJ4891-061