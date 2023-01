Rivisitata in chiave estiva, Air Jordan 1 aggiorna un classico di tutti i tempi con un tocco esclusivo. Grazie al denim effetto délavé, il suo look intramontabile è destinato a migliorare nel tempo. I dettagli ricamati e la placchetta da basket in bambù Jordan con finitura dorata metallizzata offrono a questa scarpa un look inconfondibile. Un altro design senza tempo da aggiungere alla tua collezione di AJ1.

SKU: DM9036-104