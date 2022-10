È arrivata NOCTA, una collezione per tutti. L'abbigliamento aderente richiama lo sport, ma trae origine e ispirazione anche da chi si muove in città e desidera capi quotidiani indispensabili, funzionali, comodi e raffinati.



Le silhouette e le linee di design senza tempo rispecchiano l'evoluzione di Nike negli anni. In questa versione, l'audace palette di colori in nero e University Gold colpisce al primo sguardo. La combinazione di dettagli funzionali ed estetici, come i profili dal design rifrangente e gli Swoosh smussati dell'intera collezione, aggiunge dettagli discreti ma esclusivi che si completano. Ogni modello è contraddistinto dai simboli di NOCTA e dallo spirito della notte.