CACT.US CORP ha collaborato con Nike per alzare il livello del comfort in questa morbida maglia in fleece Polartec® con zip a 1/4. Un capo pensato, progettato e creato per integrarsi in una collezione che ti permette di far fronte all'imprevedibilità della vita quotidiana. Realizzata in fibre di poliestere riciclato per almeno il 75%, questa maglia in fleece con zip a 1/4 è pronta ad accompagnarti nelle tue prossime avventure.

La tasca è pensata per bloccare i segnali telefonici. Se metti lo smartphone in tasca, quindi, potresti perdere chiamate o messaggi importanti oppure far disconnettere i dispositivi associati.