Due moduli, zero colla e un comfort incredibile: ISPA Link cambierà il tuo modo di vedere le scarpe. Realizzato con componenti interconnessi e basato sul principio del design circolare di Nike, ogni paio è creato con l'intento di utilizzare il minor numero possibile di materiali. Ma non preoccuparti, anche con questo design minimal la sensazione sotto i piedi è puro comfort. Il piede si appoggia direttamente sull'intersuola in schiuma ultramorbida, mentre la tomaia in maglia traspirante offre una calzata avvolgente a ogni passo. Muoversi, senza fermarsi mai, è facile come bere un bicchier d'acqua. E quando non vuoi usarle più, non buttarle via: basta trovare un negozio Nike abilitato per prolungare la vita delle tue scarpe.

SKU: CN2269-002