99,99 €

Dopo il lancio di Dunk Low "Plum" all'inizio dell'anno, è in arrivo un altro modello esclusivo giapponese, datato 2001. La colorway "Veneer" si è fatta apprezzare per le tonalità eclettiche e le texture leggere e ora riappare con le sue linee originali, avvolta in suede di alta qualità e di tonalità Veneer, viola scuro e verde autunnale. Questa riedizione sfoggia anche linguette in mesh, etichette in tessuto e lettering Nike ricamato sulla linguetta del tallone, proprio come il modello originale. Non lasciarti sfuggire questo modello cult che ha fatto la storia dello sportswear, prima che sparisca di nuovo.