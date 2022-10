Nike e UNION LA collaborano per celebrare il 50° anniversario di Cortez, trasformando questa scarpa nell'espressione della diversità culturale di Los Angeles. I dettagli discreti ma d'impatto, come gli strati inferiori in tessuto, gli strati esterni in spessa pelle scamosciata e la punta gommata, rendono omaggio alla vivacità degli abitanti di Los Angeles e alla ricca storia che l'icona vanta in questa città. L'intersuola in schiuma Crater e la suola Nike Grind, entrambe realizzate con almeno il 10% di Nike Grind, offrono uno stile al passo con la generazione moderna, mentre il look generale affonda le radici nel modello originale del 1972.

SKU: DR1413-200