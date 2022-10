Per FPAR gli abiti, tra cui le t-shirt, sono dei mezzi di comunicazione con cui esprimere la propria creatività. I dettagli di FPAR Dunk rendono chiaro questo approccio. Attorno allo Swoosh sono presenti i messaggi "Don't follow me" (a sinistra) e "I'm lost too" (a destra), mentre sul retro della linguetta si legge "Trust No One". Queste parole riflettono la filosofia di Nishiyama per cui "non esiste una direzione giusta da prendere, ognuno deve scoprire dove vuole andare e percorrere quella strada, come facciamo tutti". Questi valori rappresentano non solo lui, ma gli skater di tutto il mondo.