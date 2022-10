171,00 €

Nike x Travis Scott Air Max 270 "Cactus Trails" rispecchia perfettamente il modo in cui Travis Scott sa allontanarsi dalla realtà ed entrare, grazie alla sua immaginazione, in un universo parallelo in cui perdersi insieme ai suoi fan. Il design unisce mood ed estetica anni '90 a una calzata decisamente comoda. I marroni, i beige e gli arancioni si fondono nello strato base verniciato della schiuma visibile richiamando il mondo del trail running sugli strati esterni, con una palette di colori vintage in perfetto stile Travis Scott.

L'intersuola unisce la schiuma Nike React a un'unità Air a 270 gradi sul tallone. Il motivo ondulato della tomaia si estende all'intersuola sotto forma di scanalature integrate, mentre il fleece alla caviglia aggiunge un tocco di morbidezza e comfort. Il logo Cactus Jack si ripete sulla linguetta del tallone e sulla suola interna, mentre il sistema di chiusura alloggia sulla linguetta. Disponibile nelle versioni per adulti, bambini e bimbi piccoli.