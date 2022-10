149,99 €

Sin dal debutto nel 1987, Air Max 1 ha sfoggiato moltissimi materiali e sfumature diversi, ma questa colorway si distingue per un'inusuale estetica in due tonalità. A prima vista, la silhouette appare semplice, con il logo del brand stampato a impressione, i dettagli esclusivi e gli elementi in Medium Khaki. Ma c'è ben altro sotto la superficie. Ogni paio è fornito con un panno abrasivo che, nel momento in cui si strofina lo strato esterno della scarpa, rivela un interno colorato. Lo Swoosh bicolore cucito sul tallone evoca la capacità unica di trasformarsi di questo modello.