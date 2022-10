Più di 30 anni fa, Nike Air Max ha dato una svolta al brand (e all'intero mondo delle sneakers) svelandosi allo sguardo dei consumatori; attraverso un piccolo spiraglio trasparente, poterono finalmente vedere la sua tecnologia rivoluzionaria all'opera. Era l'esordio dell'"aria visibile". La prima edizione del 1987 non è mai passata di moda e continua a irradiare il suo stile innato e inconfondibile. La nuova colorway, in summit white con Swoosh in sunset pulse e dettagli in kinetic green, è perfetta per la primavera.