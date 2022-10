Le basi dello stile casual ci sono tutte: tela di canapa, protezione antifango in suede, estetica crêpe della suola. Questa rivisitazione dell'ambita Air Max 1 "Crepe Hemp" ci riporta nel 2004. I dettagli in Mint Foam, in risalto sulla tomaia Medium Brown e Natural facile da abbinare, completano il look, mentre i materiali testurizzati sono pensati per offrire uno stile inconfondibile. La suola esclusiva (e ultramorbida) aggiunge un tocco sofisticato, per una finitura high-end che non passa inosservata. Con questa scarpa, niente potrà fermarti.

SKU: FD5088-200