Allez! Allez! Allez! Jordan e il Paris Saint-Germain tornano a collaborare, questa volta con una rivisitazione di AJ5. Il logo "PANAME", un soprannome di Parigi, è in evidenza, mentre la suola "effetto ghiaccio" sfoggia un logo Jumpman e PSG in co-branding stampato sul tallone. Gli elementi più caratteristici della versione originale – come i lacci con bloccacordini, la pelle premium e l'iconica intersuola con tacchetti – accostati alla sofisticatezza della moda parigina (da notare l'etichetta "cerata" sul tallone) danno vita a uno stile prestigioso a ogni passo.

SKU: DX6325-204